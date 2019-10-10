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Türkiye'ye küstah tehdit! 'YPG safında savaşa gireriz'

Yunanistan'da iktidar partisinin milletvekili Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin küstah açıklamalarda bulunarak, Fransa'nın YPG'nin yanında yer alması durumunda ülkesinin de YPG safında savaşa dahil olabileceğini söyledi.

10 Ekim 2019 Perşembe 10:29
Türkiye'ye küstah tehdit! 'YPG safında savaşa gireriz'

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı operasyon dünyada büyük yankı uyandırdı.

Yunanistan'da iktidar partisinin milletvekili Angelos Syrigos'tan küstah bir açıklama geldi.

"Biz de bu koalisyonun içinde olabiliriz"

Syrigos, “Fransa Suriye’de YPG yanında savaşa dahil olursa biz de bu koalisyonun içinde olabiliriz.” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:29
  1. yunanistan
  2. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • enesenes9 dk önce
    Bu söylediklerinizi Türkiye Cumhuriyeti devleti bir kenara yazıyordur. Birgün size hatırlatırlar.
  • CanerCaner10 dk önce
    Bekliyoruz topunuz gelin.
  • kurtoğlukurtoğlu12 dk önce
    BEKLİYORUZ, ZATEN ESKİDEN KALAN BİR HESABIMIZ VARDI İKİNİZLEDE
  • Mehmet Mehmet 13 dk önce
    Bunlar da kendini bir b.k zannediyor
  • fatihfatih14 dk önce
    kendi başınıza gelemiyormusunuz, illa veliniz mi elinizden tutup getirecek, mitolojik saçmalıklarınızla dünyayı kandırabilirsiniz ama adam değilsiniz adam....
  • ademadem14 dk önce
    Şu yunan gavurunu haritadan silsek dua ederim
  • BatıleziciBatılezici15 dk önce
    Fransa’nın gölgesinde efelik taslamakla bu işler olmaz… Ayrıca Fransa da kim oluyor? Cesaretiniz varsa havlayacağınıza buyurun gelin işi burada bitirelim…
  • KayseriliKayserili15 dk önce
    Hadi lan bekliyoruz sizi ceheneme gondermeye
  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 16 dk önce
    BUYURUN GELİN BOYUNUZUN ÖLÇÜSÜNÜBU KEZ AKDENİZE DÖKÜLEREK ALIRSINIZ.
  • biilginbiilgin18 dk önce
    topunuz gelin şerefsizlerzaten emeliniz bu değilmi ha bugün ha yarın
  • BizBiz18 dk önce
    S.aleykum. yunan adalarina tatile gidenler pismanmisiniz...
  • hiçhiç19 dk önce
    Ne güzel olurdu ama sizde o döt yok . Var diyorsanız işte meydan bizde mydandayız.Kaşıntınız tutduysa hallederiz sorun yok. dedemde yunan lı öldürmüştü bende öldürürüm sıkıntı yok .
  • TossunTossun20 dk önce
    Feto donunun kokusu kafa yaptırmış yunana. Hewallerle beraber etek giyersiniz.
  • LiberoLibero20 dk önce
    Acele edin boyunuzun ölçüsünü alsınlar ,terör destekçileri hainler..
  • ofluhanofluhan20 dk önce
    bir taşla 3 Karabatak
  • aa20 dk önce
    Topunuz gelin!
  • özkanözkan22 dk önce
    herşey dahil gelin bekliyoz!!!
  • İsaİsa22 dk önce
    Kukla! dedeleri gibi,gene birilerinin arkasına sığınıp bize artistlik yapıyor. Gel bu sevdadan vazgeç de denizlerimiz temiz kalsın.
  • EmeklEmekl23 dk önce
    ip koptu elinizden geleni ardınıza koymayın siyasi anlaşmalarımız farklı düşüncelerimiz olabilirde söz konusu vatansa gerisi teferruattır arkadaş
  • HACI HACI 24 dk önce
    Mehmetçik birgün sizde lazım olur. Bence fazla zorlamayın
  • dürüstdürüst24 dk önce
    Keşke böyle bir eşşeklik yapsanız da biz de biriktirdiğimiz 100 yıllık hıncımızı sizden çıkarsak.Utanmadan hala türkiye ye havlıyorsunuz.
  • OgzOgz25 dk önce
    Katılmazsanız adam değilsiniz. Bu savaş sanki armagedonu tetikliyecek gibime geliyor.
  • TeraziTerazi26 dk önce
    Hadi gelin. Kurtuluş Savaşında da İngilizlerin paralı askeri idiniz yunan dölleri.Şimdi de AB'nin ve ABD'nin paralı askeri olmaya adaysınız demek ki.
  • KamilKamil26 dk önce
    Güzel olur tek seferde aradan çıkarmış oluruz.Siz bizim kurşunumuzun tadına daha önceden baktınız.Kırk senedir yemeyince canınız çekti herhalde.
  • AhmetAhmet27 dk önce
    Keşke keşkee.. O yürek sizde var mı acaba ?
  • fahrifahri29 dk önce
    Buyurun gelin palikaryalar, boyunuzun ölçüsünü alın, ibne kılıklı fransızlarla beraber el ele tutuşun öyle gelin.....
  • aliali29 dk önce
    bu kullanisli aptallar, sinsi ingilizin tuvalet kagidi olarak 1920 de gelip yedigi tokati unutmus gibi:) simdi de "ayni kagit fonksiyonuna" talipmis.... maddi yardim gerekirse de komsu olarak biz yapariz:))
  • BozkurtBozkurt31 dk önce
    Girmezseniz senin ... çocuğu.
  • H.ÖzdemirH.Özdemir31 dk önce
    Bu çok iyi bir haber. İşte öyle köşede bucakta saklanmayın. Zaten bizde istiyoruz ki bütün gavurlar bir araya gelsin. Çünkü topunu birden yok etmek bizim işimiz.
  • Demirci Demirci 32 dk önce
    Topunuz gelin hepinize yeticek kadar toprak altında yerimiz var
  • SahinSahin32 dk önce
    Yuvarlak konusma y.vsak yunan.meydan burda.deniz kiyisindan sallamakla olmuyor bu isler.hem senin karnin tokmu?ac ayi birak savasmayi oynamaz bile.
  • x yx y32 dk önce
    really ? ! ! !
  • ihsanihsan32 dk önce
    keşke girsende batı trakyayıda alsak gavur
  • Çok iyiÇok iyi32 dk önce
    Böyle embesillere ihtiyacımız var, koruyalım çoğaltalım. Böylelikle Ege adalarımızı geri alarak hayırlı bir sonuca ulaşırız.
  • turkturk33 dk önce
    SIZLERI BEKLERIZ// ELAM KUSME AGLAMA YOKKK HAAA
  • ŞEREFLİ YORUMŞEREFLİ YORUM34 dk önce
    KATILMAYAN ŞEREFSİZDİR. EN AZINDA İSMET'İN SİZE BIRAKTIĞI BİZE YAKIN ADALARI ALMA FIRSATIMIZ ÇIKAR... BUYURUN LÜTFEN...
  • fevzifevzi34 dk önce
    sende gel şerefsizin çocuğu
  • selim Ustaogluselim Ustaoglu34 dk önce
    Demiyo ki , fransa olmadan ben tek başıma ypg safına katılmaya g*tüm yemez.Topunuz gelin cibiliyetsizler
  • sutcu imamin torunusutcu imamin torunu35 dk önce
    inşaallah bu olaylar kürt kardeşleriminuyanmasına vesile olur bak kim desdekliyor ppk yı büyük şeytan siyonist terör devleti ve haçlılar ile ülkemde bunların siyasi ayağını meclise sokanlar
  • Murat Murat 35 dk önce
    Gelin. Fransız. Yunanlar. Size. De. Etek. Giydirelim.
  • Alparslan 1071Alparslan 107136 dk önce
    olamayanıın.....
  • Başçavuş Başçavuş 36 dk önce
    Topunuz gelin biz hazırız
  • MustafaMustafa37 dk önce
    Şımarık.Dino. Köpeği.Haysiyetsiz. Şeref.Yoksunu.Mahluklar.Bir.Eksik. Bir.Fazla. Farketmez.Alan. Hepinizi.Gömmeye. Yeter
  • Adil düzen Adil düzen 37 dk önce
    Halkına sordun mu? bunu biz sana gereken cevabı burdan değil maçan yiyorsa cephede vermesini biliriz ama bize değil halkına sor cevabı kapak gibi alnına yersin gevşek fransa girerse imiş tek başına yemiyor degilmi hep arkanızda birileri olacak alayınız gelse ne yazar.
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 37 dk önce
    ULAN SİZİN ONLARDAN NE FARKINIZ VAR VAMPİRLER. GİRMEZSENİZ NAMUSSUZSUNUZ.
  • Gel ulan gel de ense traşını görelim Gel ulan gel de ense traşını görelim 38 dk önce
    Sirtaki yapmaya benzemez alçak makaryos artıkları gerçi içimizde makaryos heykeli diken hainlerde var
  • MehmetMehmet38 dk önce
    ZATEN YOKMUSUN Kİ BİZİM MEHMEDLER BAĞIRTIYOR ORDA,YOKSAN HEMEN GEÇ KALMA SEN OLMADAN OLMAZ KOMŞİ...
  • aliali39 dk önce
    LEŞ TORBANI YANINA ALMAYI UNUTMA
  • ömerömer39 dk önce
    gülecegimyoktü allah seni isla etsin cok gülgüm ya
  • mutmainemutmaine40 dk önce
    Sizde gelin, yarım kalan şu işi bitirelim, adaları ,rodosu, Musul , Kerkük alalım, ağzı açık bakarsınız
  • RamazanRamazan40 dk önce
    Keşke öyle birşey yapsanız.
  • hizipsavarhizipsavar42 dk önce
    memnun oluruz :)

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