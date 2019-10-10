Türkiye'ye küstah tehdit! 'YPG safında savaşa gireriz'
Yunanistan'da iktidar partisinin milletvekili Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin küstah açıklamalarda bulunarak, Fransa'nın YPG'nin yanında yer alması durumunda ülkesinin de YPG safında savaşa dahil olabileceğini söyledi.10 Ekim 2019 Perşembe 10:29
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı operasyon dünyada büyük yankı uyandırdı.
Yunanistan'da iktidar partisinin milletvekili Angelos Syrigos'tan küstah bir açıklama geldi.
"Biz de bu koalisyonun içinde olabiliriz"
Syrigos, “Fransa Suriye’de YPG yanında savaşa dahil olursa biz de bu koalisyonun içinde olabiliriz.” dedi.
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