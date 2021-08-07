Türkiye'ye küfreden terzi yamağı Yunanistan'a yardım yaptı

Terör örgütü PKK’nın üstlendiği orman yangını nedeniyle on binlerce ağaç zarar gördü. Binlerce hayvan can verdi. 9 kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan acı verici facia nedeniyle tüm ülke kenetlenerek önce yangınları söndürmeye, ardından yaraları sarmaya odaklandı. Devlet de yangından etkilenen vatandaşlara maddi destek sağlamaya başladı.

Tüm bunlar yaşanırken muhalif kesimden çatlak sesler ve çalışmalara köstek olanlar dikkatlerden kaçmıyor.

Son olarak Barbaros Şansal isimli modacı bozuntusu, yine Türkiye’nin aleyhine konuştu.

Daha önce, “B.kunda boğul Türkiye” diyerek ülkemize küfreden hadsiz, şimdi de Türkiye’nin gücüyle dalga geçti. Ayrıca Şansal, Yunanistan’daki orman yangınları nedeniyle komşu ülkeye 20 bin Euro bağış yapacağını söyledi.

Şansal Twitter hesabından şunları yazdı:

"Türkiye çok zengin ve strong olduğu için yangınlar nedeni ile afet yaşayan Yunanistan STK'larına 20.000 Euro bağış yapma kararı aldım. Siz de elinizi cebinize atın. Komşu komşunun külüne muhtaçtır."