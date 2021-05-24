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Gündem Türkiye'ye kritik ziyaret! Anlaşma sağlanır ve imzalar atılırsa bir ilk gerçekleşecek
Gündem

Türkiye'ye kritik ziyaret! Anlaşma sağlanır ve imzalar atılırsa bir ilk gerçekleşecek

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 24 adet Türk yapımı SİHA alımıyla ilgili temaslarda bulunmak için Türkiye'ye geldi. Anlaşma sağlanır ve imzalar atılırsa Polonya, Türkiye'den SİHA satın alan ilk NATO üyesi olacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 13:59:00 - 2021-05-24 14:03:54
Türkiye'ye kritik ziyaret! Anlaşma sağlanır ve imzalar atılırsa bir ilk gerçekleşecek

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Duda'nın ziyareti sırasında Türkiye'den alacakları insansız hava araçlarıyla ilgili anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

Övgü dolu sözler sarf etmişti

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin Türkiye'den 24 adet Bayraktar (TB2) tipi Silahlı İnsansız Hava Araçları'nı (SİHA) alacağını duyurmuştu. Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya böylece Türkiye'den drone alan ilk NATO üyesi ülke olacak. Blaszczak, TB2 ile ilgili "Bu, gerçek bir silah. Avrupa'nın doğusunda, savaşlarda kendini kanıtladı. Aynı şekilde Orta Doğu'da kullanıldı." ifadelerini kullanmıştı.

Sektörün en iyilerinden biri

Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'lar, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar ile tekrar dünyanın dikkatini çekmişti. Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA, sektörün en iyilerinden biri olarak tanımlanıyor. Özellikle füze taşıyabilen en küçük SİHA'lardan biri olması dolasıyla rakiplerinden ayrılıyor. Bayraktar TB2, keşif, sürekli havadan gözetleme ve istihbarat görevlerini yerine getirmesi açısından bir İHA, mühimmat yükünü hedefe ateşleyerek imha etmesi açısından ise SİHA olarak kullanılabiliyor.

Diğer yandan Kanada, Türkiye'ye insansız hava aracı üretimi için teknoloji ihracı iznini Nisan ayında iptal etmişti. Kanada, Türkiye'nin ürettiği İHA'ların Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a karşı kullanıldığı haberlerinin ardından bu durumu araştırmak için ihracata Ekim ayında ara vermişti.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Türkiye'de üretilen İHA (insansız hava aracı) ve SİHA'ların (silahlı insansız hava aracı) Dağlık Karabağ'da kullanıldığının tespit edilmesi üzerine ihracat izninin iptal edildiğini açıkladı. Garneau, "Teknolojinin bu şekilde kullanımı Kanada'nın dış politikasıyla da, Türkiye'nin verdiği son kullanıcı taahhütleriyle de uyuşmamaktadır" dedi.

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Yorumlar

1905

ey 5 benzemez muhalefet partisi genel başkanları görün bakın elin adamı siha,ya övgüler yağdırıyor ve satın almak için sıraya girmiş bunları görmeyecek kadar körmüsünüz vatanınıza bukadarmı duyarsızsınız
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