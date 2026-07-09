Bölgenin sağlık üssü olacak! 1071 yataklı hastane yıl sonu açılıyor

AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, yapımı devam eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. İl merkezindeki mahalle muhtarları, AK Parti teşkilat mensupları ve basın mensuplarıyla birlikte inşaat alanını gezen Aksu, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Türkiye’nin en büyük sağlık yatırımları arasında gösterilen projenin son aşamaya geldiğini belirten Aksu, hastanenin yalnızca Sivas’a değil, çevre illere de hizmet verecek bölgesel bir sağlık üssü olacağını ifade etti. İnşaatın büyük ölçüde tamamlandığını dile getiren Aksu, hedeflerinin hastaneyi yıl sonuna kadar hizmete açmak olduğunu söyledi.