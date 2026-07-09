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Sağlık
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Bölgenin sağlık üssü olacak! 1071 yataklı hastane yıl sonu açılıyor

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Bölgenin sağlık üssü olacak! 1071 yataklı hastane yıl sonu açılıyor

Sivas'ta yapımı süren Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. Yaklaşık 15 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen ve 1071 yatak kapasitesiyle hizmet verecek hastanenin yıl sonuna kadar açılması hedefleniyor.

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Foto - Bölgenin sağlık üssü olacak! 1071 yataklı hastane yıl sonu açılıyor

AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, yapımı devam eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Muhtarlar ve basın mensuplarıyla birlikte inşaat alanını gezen Aksu, güncel maliyeti yaklaşık 15 milyar lira olarak hesaplanan ve gerektiğinde 1.300 yatak kapasitesine ulaşabilecek hastanenin yıl sonuna kadar hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi.

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Foto - Bölgenin sağlık üssü olacak! 1071 yataklı hastane yıl sonu açılıyor

AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, yapımı devam eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. İl merkezindeki mahalle muhtarları, AK Parti teşkilat mensupları ve basın mensuplarıyla birlikte inşaat alanını gezen Aksu, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Türkiye’nin en büyük sağlık yatırımları arasında gösterilen projenin son aşamaya geldiğini belirten Aksu, hastanenin yalnızca Sivas’a değil, çevre illere de hizmet verecek bölgesel bir sağlık üssü olacağını ifade etti. İnşaatın büyük ölçüde tamamlandığını dile getiren Aksu, hedeflerinin hastaneyi yıl sonuna kadar hizmete açmak olduğunu söyledi.

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Foto - Bölgenin sağlık üssü olacak! 1071 yataklı hastane yıl sonu açılıyor

"Sivas’ın en büyük yatırımlarından biri" Yeni hastanenin güncel maliyetinin yaklaşık 15 milyar lira olduğunu ifade eden Aksu, aynı büyüklükte bir hastanenin Hatay’da ihale edildiğini belirterek, "Bugün bu hastaneyi yeniden yapacak olsak yaklaşık 15 milyar liralık bir maliyet ortaya çıkıyor. Bu rakam bile yatırımın büyüklüğünü göstermeye yeter. Sivas’a kazandırılan en büyük kamu yatırımlarından birinden söz ediyoruz" dedi.

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Foto - Bölgenin sağlık üssü olacak! 1071 yataklı hastane yıl sonu açılıyor

1071 yatakla başlayacak, 1300 yatağa çıkarılabilecek Yeni hastanenin sembolik olarak 1071 yatak kapasitesiyle planlandığını belirten Aksu, ihtiyaç halinde kapasitenin 1.300 yatağa kadar artırılabileceğini söyledi. Modern mimarisi, ileri teknolojiye sahip tıbbi donanımı ve geniş kullanım alanlarıyla dikkat çeken hastanenin, bölgedeki sağlık hizmetlerinin niteliğini önemli ölçüde artıracağını kaydetti.

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Foto - Bölgenin sağlık üssü olacak! 1071 yataklı hastane yıl sonu açılıyor

"Sağlıkta önemli yatırımları hayata geçirdik" Sivas’ta son yıllarda sağlık alanında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini ifade eden Aksu, "İlçelerimiz başta olmak üzere hastanelerimizi yeniledik. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde önemli mesafeler katettik. 13’ten fazla Aile Sağlığı Merkezini hizmete açtık. Ambulans helikopterimizi göreve başlattık. Numune Hastanemizde yoğun bakım üniteleri ve idari alanlarda kapsamlı yenileme çalışmaları yaptık. Ancak bizim en büyük hedefimiz ve ‘Kızıl Elma’ olarak gördüğümüz proje bu hastaneydi" diye konuştu.

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Foto - Bölgenin sağlık üssü olacak! 1071 yataklı hastane yıl sonu açılıyor

Muhtarlar ve basın mensupları projeyi yerinde gördü Hastanenin büyüklüğünün ve teknik kapasitesinin yerinde görülmeden tam anlamıyla anlaşılamayacağını dile getiren Aksu, bu nedenle mahalle muhtarları ve basın mensuplarını inşaat alanında ağırladıklarını belirtti.

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Foto - Bölgenin sağlık üssü olacak! 1071 yataklı hastane yıl sonu açılıyor

Aksu, "İnsan bazen yapılan yatırımı yerinde görmeden büyüklüğünü tam olarak kavrayamıyor. Bu nedenle hem muhtarlarımızın hem de basın mensuplarımızın projeyi yakından incelemesini istedik. Her şeyimiz Sivas için. Gece gündüz demeden şehrimize yeni yatırımlar kazandırmak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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