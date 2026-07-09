Bölgenin sağlık üssü olacak! 1071 yataklı hastane yıl sonu açılıyor

"Sivas’ın en büyük yatırımlarından biri" Yeni hastanenin güncel maliyetinin yaklaşık 15 milyar lira olduğunu ifade eden Aksu, aynı büyüklükte bir hastanenin Hatay’da ihale edildiğini belirterek, "Bugün bu hastaneyi yeniden yapacak olsak yaklaşık 15 milyar liralık bir maliyet ortaya çıkıyor. Bu rakam bile yatırımın büyüklüğünü göstermeye yeter. Sivas’a kazandırılan en büyük kamu yatırımlarından birinden söz ediyoruz" dedi.