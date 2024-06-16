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Ekonomi Türkiye'ye kötü haber! Türk turistler oraya gitmeye başladı
Ekonomi

Türkiye'ye kötü haber! Türk turistler oraya gitmeye başladı

Yeniakit Publisher
2024-06-16 10:09:00 - 2024-06-16 10:13:29
Türkiye'ye kötü haber! Türk turistler oraya gitmeye başladı

Yunanistan'a yurtdışında gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandı. Bunda Türk turistlerin de payı olduğu ifade ediliyor.

Turizmdatabank’ın SETE’den derlediği bilgilere göre, Yunanistan’a yurtdışından gelen yabancı ziyaretçi sayısı, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde % 10 dolayında artarak 5 milyona dayandı.

2024’te Yunanistan’a gelen yabancı ziyaretçi

Yunanistan’a yurtdışından gelen yabancı ziyaretçi sayısı, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde % 10 dolayında artarak 4,39 milyondan 4,81 milyona çıktı.

Karayolu girişlerinde en büyük artışı; % 50 ile Türkiye kaydetti. Türkiye’den gelenler 316,8 bine yaklaştı. Bulgaristan ise % 10,6 artışa 532,3 bini geride bıraktı.

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