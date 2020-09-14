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Dünya Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında yer almıştı! Merkel için yolun sonuna gelindi
Dünya

Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında yer almıştı! Merkel için yolun sonuna gelindi

Yunanistan'ın gerilimi tırmandırdığı Doğu Akdeniz'le ilgili Türkiye'ye karşı Atina yönetimini destekleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, siyaseti bırakmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 18:59:00 -
Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında yer almıştı! Merkel için yolun sonuna gelindi

Almanya Şansölyesi Angela Merkel için yolun sonu göründü. 2005 yılından bu yana ülkenin iktidarda bulunan Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) yürütme komitesi, yeni liderini seçmek için hazırlıklara başladı.

4 Aralık'ta Stuttgart kentinde kongre yapmayı planlayan Hristiyan Demokrat Birliği komitesi, seçimi ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tek güne indirdi.

Yeni seçilecek Hristiyan Demokrat Birliği başkanı, partinin Almanya başbakanlığı için öne çıkaracağı aday olma konusunda da büyük bir avantajı elinde bulunduracak.

Aday olmayacak

2005 yılından itibaren iktidarda yer alan Angela Merkel, Ekim 2021'e kadar yapılması planlanan Almanya seçimlerinde tekrar aday olmayacağını duyurmuştu.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'dan yana oldu

Türkiye'nin meşru hakları kapsamında faaliyetlerde bulunduğu Akdeniz'in doğusunda Yunanistan provokasyonlarla gerilimi tırmandırıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlik olan Merkel, Atina yönetiminin safında yer almıştı. Angela Merkel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin de Yunanistan'ı desteklemesi gerektiğini söylemişti.

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