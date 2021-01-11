Türkiye’ye karşı sizi koruruz! ABD’den YPG’ye Ayn İsa garantisi

Mehmet Aydın

Amerika’da görevi teslim almadan terör örgütü PKK/YPG’yi destekleyen isimlere görevler veren Joe Biden, Suriye’deki militanları Türkiye’ye karşı koruma sözü verdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Türkiye’nin hedefinde olan Rakka İli’nin Tel Abyad’ın güneyinde bulunan Ayn İsa beldesi için ABD’nin SDG takma adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’ye güvence verdiğini duyurdu.

Terör örgütünün kontrolünde bulunan kritik ilçe Ayn İsa’dan sürekli Barış Pınarı Bölgesi’ne sızma ve saldırı girişiminde bulunması nedeniyle Türkiye ve desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) M4 karayolunu geçip ilçenin bazı yerlerini de kontrolü ele almıştı.

Türkiye’nin hedefinde olan kente Rus güçleri asker yollarken, YPG’den bölgeyi Esed rejimine devretmesi için baskı uyguluyor. Şarkul Awsat’ın, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) dayandırdığı habere göre; ABD, YPG’li teröristlere, özellikle Ayn İsa bölgesi için güvence verdi.

ABD, geri dönecek

Habere göre ABD; YPG güçlerine, Türkiye kuvvetlerinin özellikle Rakka’nın kuzey kırsalındaki Ayn İsa kasabası olmak üzere herhangi bir yeni bölgede ilerleyip kontrol etmeyeceğine dair güvence vererek, “Suriye’deki ağırlığımızı yeniden hissettireceğiz. Türkiye’nin ilerlemesine de artık izin vermeyeceğiz” dedi.

SOHR ayrıca, ABD’nin Rusya’nın bölgede “misafir” olduğunu vurguladığını ancak özellikle Rusya’nın girdiği bölgeyi pek terk etmediği için YPG’nin, ABD’nin vaatleri ve teminatlarına güvenmediğini de belirtti.

PKK/YPG’li teröristlerin, ABD’nin bölgenin kontrolünü sağlayıp kendilerine teslim etmeyene kadar buna inanmadığı belirtildi.