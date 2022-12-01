Türkiye'ye karşı Rusya'yı da yardıma çağırdılar! Korkunun ecele faydası yok

PKK’nın Suriye’deki kolu YPG’nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye’nin sınır ötesi operasyon hazırlığı karşısında köşeye sıkıştı. Türkiye’nin olası kara harekâtından dolayı paniğe kapılan SDG sorumlusu Mazlum Abdi, ABD’den sonra Rusya’ya seslendi. “Türkler karada operasyon başlatmakta ısrar ediyor. Bunun için hazırlanıyorlar. Rusya’yı bu saldırıyı durdurmaya çağırıyoruz” diyen Abdi, ABD’yi de terör örgütü DEAŞ’la mücadele bahanesiyle tehdit etti. Voice of America Kürtçe’ye konuşan Mazlum Abdi, ABD’nin, Türkiye karşısında daha güçlü bir pozisyon almasını da istedi.

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin Suriye’deki olası bir kara operasyonunun, terör örgütü DEAŞ’a karşı savaşta elde edilen kazanımları tehlikeye atacağını savundu. Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, “Devam eden çatışma, özellikle de bir kara operasyonu, dünyanın DEAŞ’a karşı zorlu bir mücadele ile elde ettiği kazanımları ciddi şekilde tehlikeye atar ve bölgeyi istikrarsızlaştırır” dedi.

Ryder, terör örgütü PKK/YPG’nin, Türkiye’nin operasyonları üzerine devriyelerini azalttığını, ABD’nin de buna paralel olarak devriye sayılarını düşürdüğünü belirterek, ABD askerlerinin bölgeden çekilmediğini de kaydetti. Türkiye’nin, Suriye’de olası kara harekâtından endişelendiklerini söyledi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Suriye’ye yönelik olası kara harekatı gündemdeyken yapılan görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

- Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun konuştuğu kaynaklar, Türkiye’nin taleplerine yanıt verilmesi için belirsiz bir süre verdiğini, aksi takdirde harekâta başlayacağını belirtti.

Rusya ile Türkiye arasında planlanan operasyonla ilgili müzakerelerin sürdüğünü aktaran Al Jazeera, Rusya’nın, Türkiye’nin kuzey Suriye’deki taleplerini karşılamaya çalıştığını yazdı. Bu arada Ortadoğu ile ilgili Haber-analizlere yer veren Al Monitor sitesi, ABD’nin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik başlatacağı kara harekâtını gerekçe göstererek, diplomatlar dahil tüm sivil personelini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e tahliye ettiğini yazdı. Washington yönetiminden konu ile ilgili yalanlama gelmedi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), “Suriye’deki personel hareketlerimiz hakkında konuşamayız” ifadelerini kullandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat yöneticisi ‘Kinda Maraş’ kod adlı Fatma Onur’u etkisiz hale getirdi. Terör örgütü PKK’ya 1990’lı yıllarda İngiltere’den katılan Fatma Onur, örgütün silahlı kanadında uzun yıllar faaliyet gösterdi. PKK’nın istihbarat yapılanması “NLP” içinde 2016’da sözde sorumlu seviyeye getirilen Onur, teröristlere eğitim verdi. Irak ve Suriye’de örgütün istihbarat sorumluları arasında yer alan Onur, özellikle Süleymaniye bölgesi ve kırsalında güvenlik güçlerine karşı yaptığı çok sayıda eylemden dolayı MİT’in hedef listesine girdi.

Onur’un faaliyetlerinin deşifresi amacıyla detaylı çalışma başlatan MİT, Kandil’den Sincar’a gizli göreve gönderildiğini tespit etti. MİT, Sincar’da düzenlediği nokta operasyonla Fatma Onur’u etkisiz hale getirdi.

Kaynak: Hürriyet