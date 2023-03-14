Türkiye'ye karşı kirli tuzak! Bu, alçakça bir plan

Star yazarı Sevil Nuriyeva İsmayılov, "Çok kutuplu dünya dizaynında 'zayıf' Türkiye 'ısrarı', büyük oyunun bir parçasıdır" dedi. İsmayılov, " 'Köşeye sıkıştırılan', 'zayıf bırakılan' ve 'iç kavgalar' ile meşgul Türkiye, hedeflerinden ve hayallerinden 'alıkonulabilecek' bir Türkiye'dir" ifadelerini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

"Küresel büyük "satranç" masada...

Bu masada devletlerin "kaderi", yeni ittifakların "rengi" ve "boyu" belirlenmektedir.

Türkiye'nin bulunduğu bölge ve Türkiye'nin geleceği de bu sürecin bir parçası olarak karşımızda durmaktadır.

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Türkiye'nin "toprak bütünlüğüne" terörist yapılar üzerinden "inşaa" edilmek istenen senaryoya, karşı koyan bir Türkiye söz konusudur...

O nedenle Türkiye içerisindeki siyasi gelecek inşasını da, dışarıdaki olayların bir parçası olarak görmemizin çok "esaslı" nedenleri vardır.

Türkiye hem kendi geleceği için ve de bölgesinin "istikrarı" için güçlü olmak zorundadır.

Suriye üzerinden inşaa edilmek istenen bölgesel dizayn, büyük tablonun bir parçası olarak gözükebilir.

Lakin ABD ve Çin arasındaki yeni savaş süreci ve hesaplaşma senaryosu, hafife alınacak cinsten değildir.

Parçalar birleştirildiğinde büyük "oyun" anlaşılıyor.

ABD ve küresel ittifak, kendi menfaatleri uğruna çıktığı yolda, yarım kalmış tüm hesapları kapatmanın gayretinde...

Orta Doğu ve enerji kanalları üzerine nasıl bir gelecek planlandığını, ısrarla coğrafyanın fay hatları ile oynama yönteminden anlıyoruz.

PKK/YPG'ye ABD'nin verdiği fiili destek bize bir şeyler anlatıyor...

Halen bu terörist yapıya Rusya, Esat rejimi ve İran'ın da kendi kurgularına göre işlediğini anlamamız, önem vermemiz gereken ciddi bir konudur.

Türkiye hem içeride, hem de dışarıda olanlara kendi çıkarlarını "koruma" felsefesiyle hareket etmeli.

Bu nedenle çok kutuplu dünya dizaynında "zayıf" Türkiye "ısrarı", büyük oyunun bir parçasıdır.

"Köşeye sıkıştırılan", "zayıf bırakılan" ve "iç kavgalar" ile meşgul Türkiye, hedeflerinden ve hayallerinden "alıkonulabilecek" bir Türkiye'dir.

Dolayısı ile bu durumu "basit" bir durum olarak okumamalıyız!

Yenidünya, çok kutuplu dünyaya geçerken, Türkiye kendisi için nasıl bir yol belirleyecek?

Bu sorunun cevabı, sadece dışarıdaki tutumunda değil; hem de gelecek inşasındaki kendi iç dünyasında belirlediği gelecek ile de bağlantılı bir sorudur...

Önümüzdeki seçimleri bu şekilde anlamalıyız ve buna göre yol haritası çizmeliyiz.

Gelecek tercihlerimizde saklı."