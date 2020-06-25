Türkiye'ye karşı kirli tezgah! İki ülke anlaştı

Birleşik Arap Emirlikleri ile Esed rejimi arasındaki yakınlaşma, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin çok ötesine geçti. Esed rejiminin askeri olarak yeniden yapılanmasına yardım eden BAE yönetimi bu yardımların ifşa olmasıyla beraber ortaklıkları belgelendi.

Muhamed bin Zayed, Suriye ile aralarındaki diplomatik ilişkilerin bozulmasından bu yana ilk defa Esed ile telefonda görüştüklerini tweet atarak açıkladı. Görüşmeden iki hafta sonra Zayed ile Esed arasındaki telefon trafiği basına sızdı.

Ankara ve Moskova arasında imzalanan Astana anlaşmanın ardından Rusya ve İran'ın bölgedeki gücünü kırmaya çalışan Zayed, Türkiye'nin desteklediği Milli Ordu güçlerine karşı İdlib'de savaşın yeniden başlaması karşılığında Esed'e 3 milyar dolar (2.67 milyar avro) ödemeyi teklif etti. Rusya ve İran arasında sıkışıp kalan ve ekonomisi iflas etme noktasına gelen Esed'in BAE'nin bu teklifine sıcak baktığı bildirildi.

ABD Kongresi tarafından kabul edilen Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası nedeniyle BAE'nin ABD ile ters düşmemek ve yaptırım listesine girmemek için Esed'i el altından destekleyeceği iddia edildi. Bununla birlikte Washington, Körfez müttefiklerine ve Mısır'a, BAE'nin yeni Suriye politikasını takip etmekten vazgeçmeleri ve Esed rejimi ile girişilen normalleşme hareketini durdurmaları için baskı yaptı. 2018 yılında Şam Büyükelçiliği'ni açan BAE bu baskılardan sonra Şam'a büyükelçi atamama kararı aldı.

BAE'nin Esed'e sivil ve askeri yardımları

BAE'den bir heyet 2017'nin sonbaharında hasar tesbiti ve yeniden yapılanma ihtiyaçlarını değerlendirmek için Suriye'ye gitti. 2018'in sonlarında Şam'daki büyükelçiliğinin yeniden açılmasıyla birlikte BAE, Esed rejimi tarafından kontrol edilen bölgelerde bulunan hastanelere tıbbi yardım ve gıda yardımı sağladı. BAE, kamu binaları, termik santralleri ve Şam'ın elektronik ağlarının yeniden inşasını finanse etti.

Asker olan Zayed'in ülkede yönetimi tamamen ele almasından sonra özellikle ABD'den ve bir çok Avrupa devletinden irili ufaklı aldığı savaş araçları ile BAE'yi bir ordugaha çevirmesi çok uzun sürmedi. Orta Doğu'da ABD'nin “küçük Sparta'sı” olarak görülen BAE'nin savaş bölgelerinde etkili bir rol oynamak istemesi onu dünyanın en büyük silah ithalatcıları arasına soktu.

Esed rejimine el altından silah sağlayan BAE ayrıca Esed'in askeri pilotlarına ve subaylarına Abu Dabi'nin batısındaki Al-Ayn şehrinde bulunan Halife Bin Zayed Hava Koleji'nde eğitim veriyor. BAE ayrıca Esed'in askeri istihbarat servislerinin yöneticilerine teknik, bilimsel ve lojistik eğitim vermektedir. 15 Ocak 2020'de başlayan eğitimler, içeriklerine bağlı olarak iki ile on iki ay arasında sürmekte ve bu eğitimleri BAE'nin para ile tuttuğu şirketler vermektedir. Şuana kadar Esed rejiminin BAE'ye gönderdiği otuz bir subay ve sekiz sivil bilgisayar mühendisi, bilgi ve iletişim sistemleri, bilgisayar güvenliği ve ağları konusunda eğitim almıştır. Eğitim alan rejim askerleri, Esed'in kuzeni Albay Cihad Bereket'de dahil olmak üzere el Muhaberat'dan dört subay tarafından denetleniyor.