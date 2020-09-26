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Dünya Türkiye'ye karşı hamleleri elinde patladı! Savaş borazancısı Macron hizaya geldi
Dünya

Türkiye'ye karşı hamleleri elinde patladı! Savaş borazancısı Macron hizaya geldi

Akdeniz'de Yunanistan'ı gazlayarak savaş borazancılığı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye boş tehditlerle geri adım attıramayınca diyaloğa yanaşarak hizaya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 08:21:00 -
Türkiye'ye karşı hamleleri elinde patladı! Savaş borazancısı Macron hizaya geldi

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin meşru ve haklı hamlelerine karşı Yunanistan'ı gazlayan Fransa içi boş tavrından çark etti.

"Türkiye'ye karşı kırmızı çizgi politikası uyguluyoruz" diyen ve sırtını sıvazladığı Yunanistan'la Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, boş tehditleriyle bir yere varamayınca bölgede en başından beri diyalog çağrısı yapan Türkiye'nin çizgisine geldi ve diyalog masasına oturmaya karar verdi.

"Türkiye'ye saygı duyuyorum"

Boş tehditlerle bölgede savaş çığırtkanlığı yapan Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinden sonra "Türkiye'ye saygı duyuyorum" pozisyonuna geldi. Batılı ağabeyinin Türkiye'ye karşı boyun eğdiğini gören Atina yönetimi de Ankara ile masaya oturmaktan başka çaresi olmadığı anladı.

Ne AB'den ne de NATO'dan destek bulamadı

Hafter konusunda olduğu gibi Doğu Akdeniz'deki savaş çığırtkanlığında da Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun desteğini bulamayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, son olarak da MED-7 toplantısında Malta, İspanya, Portekiz ve İtalya'nın desteğini alamamıştı.

Rum Kesimi hamlesi de elinde patladı

Güney Kıbrıs Rum Kesimine savaş uçakları indiren Fransa, bu son hamlesinin arkasında ne ABD’yi ne de AB ülkelerini bulabildi.

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