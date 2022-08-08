Türkiye'ye karşı çirkin oyun! İsveç'in iade edeceği teröristlere Norveç kucak açacak

İsveç'in Türkiye'ye teslim etmeye hazırlandığı terör örgütü üyelerinin Norveç'e sığınma başvurusunda bulunabileceği öne sürüldü. Norveç Göçmenler Ofisi Şefi Line Zahl Kvakland, böyle bir durumda başvuruları olağan bir şekilde değerlendireceklerini söyledi.

Norveç Göçmenler Ofisi Sığınmacı Bölüm Şefi Line Zahl Kvakland, Klassekampen gazetesine yaptığı açıklamada, İsveç'in Türkiye'ye teslim etmeye hazırlandığı terör örgütü üyelerinin Norveç'e sığınma başvurusu yaptıkları taktirde, başvurularının kabul edilip, olağan şekilde inceleneceğini belirtti.

"Türkiye bu duruma şiddetle karşı çıkar"

Norveç'e sığınma başvurusu iddiasına ilişkin, Uluslararası Hukuk ve Mülteci Uzmanı Profesör Terje Einarsen, bunun zor bir uygulama olduğunu ve Türkiye'nin bu duruma şiddetle karşı çıkacağını aktardı. İsveç'in NATO üyeliği ön koşulu için Türkiye ile yaptığı anlaşmayı hatırlatan Einarsen, bu anlaşmanın bütün NATO ülkelerini kapsadığını vurguladı.

Ne olmuştu?

Öte yandan, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

Bugün de Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Finlandiya ve İsveç ile ilgili net ve kararlı tutumumuzu koruyoruz. Ülkemize verilen ve mutabakatla yazılı kayıt altına alınan sözler yerine getirilmeden Türkiye, bu iki ülkenin üyeliğini onaylamayacaktır" dedi.