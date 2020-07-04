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Dünya

Türkiye'ye karşı 'cephe' açtıklarını duyuran Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan küstah açıklama!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dışişleri sorumlusu Nikos Hristodulidis Atina'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Yunan ve Rum ikilisi Türkiye'ye karşı küstah ifadelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 20:45:00 -
Türkiye'ye karşı 'cephe' açtıklarını duyuran Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan küstah açıklama!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dışişleri sorumlusu Nikos Hristodulidis ile Atina’da gerçekleştirdikleri görüşmeden sonra, tarafların Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ‘kışkırtıcı davranışlarını’ ele aldıklarını ve Ankara’ya karşı bir ‘diplomatik cephe’ oluşturduklarını söyledi.

"Diplomatik cephe kurduğumuzu teyit ediyoruz"

Nikos Dendias yaptığı açıklamada “Her zamanki yakın koordinasyonumuz bağlamında bölgedeki son gelişmeleri ele aldık. Özellikle Irak'tan Libya'ya tüm bölgeyi istikrarsızlaştıran Türkiye'nin süregelen hak ihlallerinden duyduğumuz endişeyi dile getirdik. Uluslararası hukuka dayalı bir diplomatik cephenin kurulduğunu teyit etmemiz de ayrıca önemlidir.” ifadelerini kullandı.

"Türkiye meydan okumaya devam ediyor"

Hem Kıbrıs hem de Yunanistan'ın cevabının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu iddia eden Dendias, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yunanistan ve Kıbrıs, Avrupa ailesinde bu konuyu defalarca gündeme getirdi. Avrupa ailesi, Türkiye'nin davranışlarını defalarca kınadı, yaptırımlar uyguladı ve Türkiye'yi uluslararası hukuka uymaya çağırdı. Türkiye duymazlıktan gelmeye ve meydan okumaya devam ediyor. Türkiye, bölgemizde Pandora’nın kutusunu açacak araştırmaları yapmaya devam edeceğini açıkladı.”

AB'de 'Türkiye' toplantısı

Dendias, bir sonraki AB Dışişleri Bakanlar Konseyi’nin, Türkiye'nin davranışını ayrıntılı olarak ele alacağını kaydetti.

Yunanistan'dan küstah çağrı: 'Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğü kaldırılmalı'

Dendias, görüşmede her zaman Yunanistan için ulusal bir sorun olan ‘Kıbrıs sorununun’da ele alındığını belirterek, “Amacımız, BM Güvenlik Konseyi ve Avrupa mevzuatının ilgili kararlarını esas alarak, garantilerin kaldırılması ve müdahale hakkının yanı sıra, işgal kuvvetlerinin geri çekilmesiyle müzakereleri yeniden başlatmaktır” dedi.

Küstah Rum temsilci Türkiye karşı müdahale edilmesini istedi

Rum temsilci Nikos Hristodulidis ise bugünkü görüşmenin Doğu Akdeniz bölgesindeki rahatsız edici olaylarla bağlantılı olarak gerçekleştiğini belirtti.

Küstah ifadelerine devam eden ve Türkiye'ye müdahale edilmesini isteyen Hristodulidis, “Yunanistan ve Kıbrıs uzun zamandır uluslararası topluma, Türkiye'nin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki yasadışı eylemlerini ve Türkiye'ye karşı hoşgörünün onun davranışını benzeri görülmemiş şekilde tırmandırmasına yol açacağını işaret etti ve bugün yaşadığımız şey tam da bu. Kıbrıs, Yunanistan, Suriye, Libya, Irak ve daha fazlası" dedi.

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AYH8N ERG8N8Z EWET

Eceli gelen i. Camı avlusuna .... .Aç tavuk kendini darı ambarında bulurmuş. Dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmak. Alma mazlumun ağını çıkar aheste aheste. Üzüm üzüme baka baka kararır
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