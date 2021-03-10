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Dünya Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik! Suudi Arabistan savaş uçaklarını bölgeye gönderiyor
Dünya

Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik! Suudi Arabistan savaş uçaklarını bölgeye gönderiyor

Suudi Arabistan'a ait 6 adet F-15SA savaş uçağının Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tatbikata katılmak için Girit Adası'nda bulunan Souda Hava Üssü'ne konuşlanacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 19:34:00 -
Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik! Suudi Arabistan savaş uçaklarını bölgeye gönderiyor

Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Fransa'yı yanına çekmek için milyarlarca avro harcayarak 18 adet Rafale jeti ve MILAN füzelerini alan, F-35 almak için Washington'ın kapısında bekleyen Atina yönetimi, İsrail'den de askeri teçhizatlar almak istiyor.

Başlattığı silahlanma programıyla güç elde etmeye çalışan Atina yönetimi, şimdi de Suudi Arabistan ile hareket ediyor. Suudi Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 6 adet F-15SA savaş uçağı, cumartesi günü Girit'e inecek. Suudi destek personeli, mühendisler ve askeri personelden oluşan tam yer ekipleri, Girit Adası'ndaki Souda Hava Üssü'ne konuşlanacak. Yunan basınından edinilen bilgilere göre; savaş jetlerinin geliş nedeni tatbikat. İki ülke, Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat düzenleyecek.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi hesabı da Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağının Girit'teki üsse sorunsuz şekilde indiğini söyleyerek bölgeden görüntüler paylaştı. Gelen uçaklarda askeri teçhizatların olduğu, jetlerin daha sonra geleceği belirtildi.

Yunanistan'ın Türkiye karşıtı silahlanma programı

2020 Eylül'ünde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, 11,5 milyar avroluk savunma programıyla önümüzdeki 5 yıllık dönemde Yunan ordusunun modernizasyonun hedeflendiğini açıklamıştı. Bu program kapsamında; 4 yeni fırkateyn alımı, 4 fırkateynin modernizasyonu, 4 donanma helikopteri, karadan havaya füzeler, İHA alımı, Fransa'dan 18 adet Rafale alımı ve F-16 savaş uçağı filosunun 2027'ye kadar modernizasyonu planlanıyor. Yunan hükümetinin F-35 alımı isteği de var. Atina, 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak üzere kasım ayında ABD'ye niyet mektubu göndererek resmi başvuru yapmıştı. Ayrıca tam zamanlı görev yapacak 15 bin profesyonel askerin beş yıl içinde orduya alınması öngörülüyor.

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