Türkiye'ye karşı Almanya'dan yardım dilendi: İş birliğine zorlayın!

Türkiye ile yaşanan doğal gaz anlaşmazlığını bir Alman gazetesine taşıyan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Meclis Başkanı Anna Demetriou, Almanya'dan yardım istedi. Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu ifade eden Demetriou, Almanya'nın bu durumu kullanarak Türkiye'yi iş birliğine davet etme zorunluluğu olduğunu dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya tepki gösteren Avrupa ülkeleri, kara kışa hazırlanıyor. Rusya'nın vanaları kapatması üzerine doğal gaz krizi yaşayan ülkelerde bir dizi önemli alınmaya başladı.

Yunanistan'ın izinden gidiyor

Sabah'ın haberine göre; Gaz krizine Avrupa Birliği (AB) üyelerinden sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de dahil oldu. Yunanistan'ın Türkiye meselelerini her fırsatta çözmek için AB ya da ABD'ye koşmasının ardından aynı eylemi bu defa da Rum yönetimi gerçekleştirdi.

Almanya'dan yardım istedi

Türkiye ile yaşanan doğal gaz anlaşmazlığını bir Alman gazetesine taşıyan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Meclis Başkanı Anna Demetriou, Almanya'dan yardım istedi.

Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu ifade eden Demetriou, Almanya'nın bu durumu kullanarak Türkiye'yi iş birliğine davet etme zorunluluğu olduğunu dile getirdi.

"Türkiye ile iş birliği yaparsa..."

2027 yılından itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimini'nin Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı yapması bekleniyor. Demetriou, "Alman hükümeti Türkiye ile iş birliği yaparsa aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Almanya'ya çok daha çabuk gaz gönderecektir" dedi.

Almanya'nın yardım ve desteği ile tarihin 2027'nin de önüne çekilebileceğini ifade eden Demetriou, Türkiye ile egemenlik sahaları çatışmalarının bu süreçte duruma engel olduğunu da ileri sürdü.

Görüş ayrılığı yaşanıyor

Türkiye ile Rum yönetimi arasında, Akdeniz'in doğusunda bulunan doğal gaz yatakları üzerindeki hakimiyet meselesi ile ilgili yıllardan beri görüş ayrılığı yaşanıyor.

Yunanistan da Türkiye ile ilgili meselelerinde sıklıkla uluslararası alanda şikayet ve yardıma başvuruyor. Son olarak Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimden bahseden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten müttefik yarışı geldi.