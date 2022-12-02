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Yerel Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen Mısır yılanı korumaya alındı
Yerel

Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen Mısır yılanı korumaya alındı

Yurda kaçak yollarla getirilen "Mısır yılanı" Şanlıurfa’daki kontrollerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 22:09:00 -
Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen Mısır yılanı korumaya alındı

Yurda kaçak yollarla getirilen "Mısır yılanı" Şanlıurfa’daki kontrollerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasadışı yollarla sokulan bir Mısır yılanı tespit etti. Yılana el koyan ekipler, yılanı bulunduran şahsa ise idari para cezası uyguladı.

Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi

Mısır yılanını alan ekipler, gerekli kontrollerinin yapması için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Burada kontrolden geçirilen Mısır Yılanı, Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

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