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Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen köpekler ihaleyle satılacak

Kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmeye çalışılırken Kapıkule Sınır Kapası'nda ele geçirilen 4 cins köpek açık artırmayla satılacak.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:11
Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen köpekler ihaleyle satılacak

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kapıkule  Sınır Kapısı'nda yakalanan Çin aslanı ve pug cinsi köpekler için yarın ihale düzenlenecek.

Açık artırma usulü gerçekleşecek ihalede köpekler satışa, esas bin 204  ile bin 275 lira bedelle çıkacak.

Yedieminde tutulan köpek yavruları, ihaleyi kazananın onaylanması sonrası yeni sahiplerine teslim edilecek.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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