Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen köpekler ihaleyle satılacak

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan Çin aslanı ve pug cinsi köpekler için yarın ihale düzenlenecek.

Açık artırma usulü gerçekleşecek ihalede köpekler satışa, esas bin 204 ile bin 275 lira bedelle çıkacak.

Yedieminde tutulan köpek yavruları, ihaleyi kazananın onaylanması sonrası yeni sahiplerine teslim edilecek.