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Sağlık Türkiye’ye kaç doz aşı gelecek? Çin aşıları ne zaman gelir?
Sağlık

Türkiye’ye kaç doz aşı gelecek? Çin aşıları ne zaman gelir?

Aşılar ne zaman gelecek? Türkiye’de şimdiye kadar 23 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Nisan ayı için Çin’den beklenen aşılar gelmedi. Vatandaşlar Çin aşısının ne zaman teslim edileceğini, Türkiye’ye ne kadar aşı geleceğini merak ediyor. Çin aşı randevuları ne zaman açılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 11:20:00 -
Türkiye’ye kaç doz aşı gelecek? Çin aşıları ne zaman gelir?

Türkiye’de aşılama çalışmaları 14 Ocak’ta başladı. Vatandaşlar son dönemde Çin aşılarıyla ilgili yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Çin aşısı ne zaman gelecek?

Türkiye’ye kaç doz aşı gelecek? Çin aşıları ne zaman gelir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde aşı tedarikinin hızlanacağını belirtti. Sinovac aşısı için Bakan Koca, “Özellikle tedarikte yaşanan son günlerde olumlu gelişmelerle sevkiyatın da önümüzdeki günler tekrar başlayabileceğini buradan söylemek istiyorum. Yani nisan ayında bu anlamda bir sevkiyatın olmadığını ama mayıs ayında tedarikle ilgili olumlu gelişmelerle birlikte sevk durumunun başlayacağını, önümüzdeki günler bir hafta, on gün içinde bunu da netleştirip kamuoyuna bu bilgiyi vermiş oluru" diye konuştu.

BioNTech aşısıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Koca, "Dün Uğur hocayla tekrar görüştüğümde mayıs ayı için 1 milyon doz daha aşının geleceğini, haziran ayı için de 30 milyon doz aşı için sorun olmadığını, bu miktarı da özellikle Uğur Hoca artırma noktasında gayret içinde. Gelecek hafta salı ya da çarşamba günü bu konuyu netleştirmiş olacağız. BioNTech için daha önce 30 milyon dozluk bir anlaşmaydı. Yeni dönemde 30 milyon doz anlaşmayı 90 milyon doza çıkarmış oluyoruz. Önümüzdeki yaz dönemi itibarıyla 90 milyon dozun erken dönemde, yazdan önce gelmesi için yoğun gayret içindeyiz” dedi.

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