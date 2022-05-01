Türkiye'ye 'işgalci' diyen ve 'Kürdistan' propagandası yapan HDP'li Osman Baydemir için skandal karar!

Ekim 2021'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyareti sırasında Cemil Taşkesen, "Burası Kürdistan" demişti. Paris Kürt Enstitüsü'nde konuşan HDP'li eski milletvekili Osman Baydemir ise Taşkesen'e destek vermiş ve tehditkar ifadeler kullanmıştı.

Türkiye'ye 'işgalci' demiş ve bölücülük propagandası yapmıştı

Baydemir, "Orası Kürdistan’dır. Kürdistan bin yaşasın! İşgalciler bilmelidir ki şu an üzerinde misafir oldukları yeri ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya da gelecekte Kürdistan’a komşu olacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Takipsizlik kararı

"Terör örgütü propagandası yapmak", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından dava açılan HDP'li Osman Baydemir'e, Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından takipsizlik kararı verildi.