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Gündem Türkiye'ye 'işgalci' diyen ve 'Kürdistan' propagandası yapan HDP'li Osman Baydemir için skandal karar!
Gündem

Türkiye'ye 'işgalci' diyen ve 'Kürdistan' propagandası yapan HDP'li Osman Baydemir için skandal karar!

"Orası Kürdistan’dır. Kürdistan bin yaşasın! İşgalciler bilmelidir ki şu an üzerinde misafir oldukları yeri ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya da gelecekte Kürdistan’a komşu olacaklar" ifadelerini kullanan HDP'li eski vekil Osman Baydemir'e skandal bir takipsizlik kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 22:55:00 - 2022-05-01 22:56:16
Türkiye'ye 'işgalci' diyen ve 'Kürdistan' propagandası yapan HDP'li Osman Baydemir için skandal karar!

Ekim 2021'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyareti sırasında Cemil Taşkesen, "Burası Kürdistan" demişti. Paris Kürt Enstitüsü'nde konuşan HDP'li eski milletvekili Osman Baydemir ise Taşkesen'e destek vermiş ve tehditkar ifadeler kullanmıştı.

Türkiye'ye 'işgalci' demiş ve bölücülük propagandası yapmıştı

Baydemir, "Orası Kürdistan’dır. Kürdistan bin yaşasın! İşgalciler bilmelidir ki şu an üzerinde misafir oldukları yeri ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya da gelecekte Kürdistan’a komşu olacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Takipsizlik kararı

"Terör örgütü propagandası yapmak", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından dava açılan HDP'li Osman Baydemir'e, Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından takipsizlik kararı verildi.

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Yorumlar

VATANSEVER

ADLİYELER TERÖR YANDAŞLARI VE HAİNLERCE TUTULMUŞ ORALARDA DEVLET ORTADA YOK...HÜKÜMET İDAMI GETİRMEMEK İÇİN AYAK SÜRTSÜN AMA ONLAR BİR KOLTUĞA OTURSUN 20 YILDIR IKINA IKINA AYAK DİREYEREK GETİRMEDİĞİ O İDAMI BİR GECEDE NASIL GETİRİYORLAR GÖRÜR DE O ZAMAN İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLUR...
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