  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye’ye hiç hesapta olmayan bir teklif: Şirketlerimizi alın
Ekonomi

Türkiye’ye hiç hesapta olmayan bir teklif: Şirketlerimizi alın

Nüfusunun yarısından fazlası 40 yaş ve üzeri olan Almanlar, ülkede bulunan şirketlerin faaliyetlerine devam etmeleri için Türklere teklif sundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 09:23:00 -
Türkiye’ye hiç hesapta olmayan bir teklif: Şirketlerimizi alın

Nüfusu yaşlanan Almanya, geçmişte Türkiye'den giden iş gücü ile kalkınırken şimdi ise faaliyeti devam ettirilemeyen kârlı şirketler için Türkleri bekliyor. Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili harekete geçti...

Alman makamları, nüfusunun yarısından fazlası 40 yaş üzeri olan ülkede, yeni neslin bulunmaması ya da insanların aile şirketini devam ettirmeye yönelmemesi nedeniyle birçok kârlı şirketin faaliyetlerine devam edemediğini bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, devir bekleyen şirketlerle ilgili bilgi aldı.

Söz konusu ticari faaliyetlerin ve şirketlerin önemli bir kısmının başka işletmelere devredileceğini ve durumun Almanya’ya ihracat gerçekleştiren ya da pazara girme fırsatı arayan Türk firmaları için önemli bir fırsat barındırdığını dikkate alan Bakanlık, oda ve borsalara konuyla ilgili yazı göndererek iş dünyasını bilgilendirdi.

Devir bekleyen şirketler, Federal Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı ile Almanya Sanayi ve Ticaret Odası koordinasyonunda yürütülen ‘NEXXT-CHANGE’ veri tabanına kaydedilirken, firmalara ilişkin detaylı bilgilere bu veri tabanından ulaşılmasının mümkün olduğu da bildirildi.

İnşaat, otomotiv ve gıda firmaları

Ayrıca, Almanya’da devir bekleyen şirket sayısının 100 olduğu belirtildi. İnşaat, otomotiv, tekstil, bilişim, elektronik aksam, gıda ve spor gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bu şirketlerin 20’sinin değerinin 500 bin ila 2,5 milyon avro olduğu, 23’ünün de 2,5 milyon avrodan daha değerli olduğu öğrenildi.

Bu arada, Almanya, firmaların devralınması konusunda finansman ihtiyacını karşılamak ve finansal planlamanın gerçekleştirilmesini sağlamak için de destek verecek. Almanya Kalkınma Bankası (KfW Bank), projenin uygulayıcısı olarak devreye girecek.

Almanya’daki Türk işletmelerinin sayısı yaklaşık 100 bin civarında. Bu işletmeler, 52 milyar dolardan fazla ciro oluştururken, yaklaşık 500 bin kişiye de istihdam sağlıyor. Türkiye’nin 2021 yılı itibarıyla yurt dışına gerçekleştirdiği 44 milyar dolar değerindeki toplam yurt dışı doğrudan yatırım stokunda Almanya, 2 milyar dolar ve yüzde 5 pay ile 3’üncü sırada yer alıyor.

Rus şirket Türkiye kararını duyurdu! 26 Kasım'dan itibaren...
Rus şirket Türkiye kararını duyurdu! 26 Kasım'dan itibaren...

Gündem

Rus şirket Türkiye kararını duyurdu! 26 Kasım'dan itibaren...

Bir şirket daha iflas etti! Binlerce insan mağdur
Bir şirket daha iflas etti! Binlerce insan mağdur

Ekonomi

Bir şirket daha iflas etti! Binlerce insan mağdur

Rusya’nın dev şirketlerinden Türkiye kararı: Yüzde 40 indirim yaptık
Rusya’nın dev şirketlerinden Türkiye kararı: Yüzde 40 indirim yaptık

Ekonomi

Rusya’nın dev şirketlerinden Türkiye kararı: Yüzde 40 indirim yaptık

O petrol şirketi akaryakıt fiyatlarına indirim yapma kararı aldı
O petrol şirketi akaryakıt fiyatlarına indirim yapma kararı aldı

Ekonomi

O petrol şirketi akaryakıt fiyatlarına indirim yapma kararı aldı

Türkiye ile Cezayir, ortak petrol ve doğal gaz arama şirketi kuruyor
Türkiye ile Cezayir, ortak petrol ve doğal gaz arama şirketi kuruyor

Ekonomi

Türkiye ile Cezayir, ortak petrol ve doğal gaz arama şirketi kuruyor

8 milyon dolarlık adım şirketleri milyonlarca dolar zarara uğrattı
8 milyon dolarlık adım şirketleri milyonlarca dolar zarara uğrattı

Ekonomi

8 milyon dolarlık adım şirketleri milyonlarca dolar zarara uğrattı

Dev şirket kötü haberi maalesef verdi! İflas kararlarını duyuracaklar
Dev şirket kötü haberi maalesef verdi! İflas kararlarını duyuracaklar

Ekonomi

Dev şirket kötü haberi maalesef verdi! İflas kararlarını duyuracaklar

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Uğur

10 sene sonra genç nüfusça biz Almanyadan beter hâlde olacağız, çünkü son 10 senede neredeyse evlilik ve çocuk kalmadı. Yanlış adamlara başvurmuşlar.

Rabia Zafer

BU FIRSAT MUTLAKA DEĞERLENDİRİLMELİDİR.
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23