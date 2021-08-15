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Gündem Türkiye'ye hakaretler edip tehditler savuran Suriyeli provokatör gözaltında!
Gündem

Türkiye'ye hakaretler edip tehditler savuran Suriyeli provokatör gözaltında!

Sosyal medyadan Suriyeli olduğunu söyleyip provokatörlük yapan, M.M. isimli şahıs gözaltına alındı. M.M., "Ben Suriyeliyim" diyerek başladığı videoda Türkiye'ye hakaretler edip tehdit ve küfürler savurmuştu.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 11:12:00 -
Türkiye'ye hakaretler edip tehditler savuran Suriyeli provokatör gözaltında!

Videonun yayılması üzerine, güvenlik güçleri şahsı yakalamak için harekete geçti. M.M. isimli şahıs, Kahramnmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te yaşayan ve Suriyeli olduğunu söyleyen M.M. isimli bir şahıs, sosyal medya üzerinden bir video yayınladı.

Şahsın yayınladığı videoda, Ankara'da yaşanan olaylar ve yangınlarla ilgili açıklama yaptığı görüldü. M.M. isimli kişi videonun devamında ise küfür ederek, videosunu sonlandırdı. Videonun yayılması üzerine, güvenlik güçleri şahsı yakalamak için harekete geçti.

Tehdit ve küfür

Şahsın yayınladığı videoda, "Ben Suriyeliyim. Türkçe tam bilmiyorum. Ben sizi anlıyorum. Konuştuklarınızı duyuyorum. Ankara, İstanbul nereyi yakmışlar.. 'Hemen Suriyeli yakıyor.' Suriyeli evde oturuyor, çocukları var. Saldırmışlar. Hadi gelin, Gaziantep'te yapın." diyerek küfür ettiği görülüyor.

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Yorumlar

Nur

Konuşacaksan milletini savuacaksan adam gibi savun salak git şimdi esedle savaş o yriğin varsa şuna bak hem kel hem fodul
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niye bu acikca hainlik yapan.... nun, ismini acikca yazmiyorsunu

......
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