Türkiye'ye güç vermeye devam edeceğiz

Akit Ekonomi

Kayyım atadığı 810 firmanın gelirlerine gelir ekleyen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), önemli projelerin devreye alınmasına ve dev yatırımların hayata geçirilmesine imkân tanıyor. Fon, idare ettiği firmaların yeni bölgelere girmelerinin ve ihracatlarını arttırmalarının da önünü açıyor. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, devraldıkları şirketleri milletin emaneti olarak gördüklerini belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ aidiyeti olan şirketlere kayyım tayin ettiklerini hatırlatan Gülal, “Başarılı bir şekilde yönettiğimiz firmalardan 40 bin 600’ü aşkın aile ekmek yiyor. Bunların mali yapıları da kuvvetli. Aktif toplamları 60 milyar lirayı, öz kaynakları 26 milyar lirayı geçmiş durumda” açıklamalarında bulundu. Bünyelerinde bulunan şirketlerin katma değer üretmeye ve istihdamı arttırmaya devam edeceklerini anlatan Gülal, şu görüşleri paylaştı: “Biz, FETÖ tarafından içi boşaltılan firmaları milli servet olarak görüyoruz. Bunları güçlendirip büyütmek için gerekli her adımı atıyoruz. Çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Doğal olarak veriler de iyi geliyor. Gelirler, kârlar devamlı artıyor. Kayyımlarımızca idare edilen firmaların gerek öz kaynak gerekse aktif büyüklük olarak yüzde 43 seviyesinde büyüdüğünü görmekten de memnuniyet duyuyoruz.”

Öte yandan TMSF yönetiminde olan holdingler, markalar yeni yatırımlar yapmaya adaylar. Bu holdingler ile markaların stratejileri şöyle:

Enerji yatırımlarına odaklanıyor

İstikbal, Bellona ve MondiHome markalarıyla öne çıkan Erciyes Anadolu Holding tarafından ABD’de showroom yatırımları yapılacak. AVM’lerde yer alacak showroomlar, yakında faaliyete geçecek. İlk çeyrekte cirosunu yüzde 6.5 arttırıp 3 milyon 33 bin liraya çıkaran Erciyes Anadolu’nun ihracatı 408 milyon dolar seviyesinde. ABD’ye yapılan yeni yatırımların ardından bu rakamın 500 milyon dolara varacağı tahmin ediliyor.

İddialı konuma geleceğiz

Holding, enerji alanında da iddialı. Nitekim CEO Alpaslan Baki Ertekin, her platformda yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanacaklarını vurgulayarak, “Bu alanda daha iddialı ve güçlü konuma geleceğiz” diyor.

Satışlar arttıracak

l 2019’da yüzde 27 büyüyen ve cirosunu 2 milyar 536 milyon lira olarak duyuran Aydınlı Grup; Pierre Cardin, Cacharel ile U.S. Polo markalı ürünlerin satışlarını arttırmakta kararlı. Grup, 2020 ciro hedefini ise 3.3 milyar lira olarak ilan etmişti. Aydınlı’nın yöneticileri de 2017’den bu yana yüzde 125 büyüttüklerini kaydederek, “Başarılarımız devam edecek, 550 milyon liraya dayanan ihracatı yukarı çekeceğiz” ifadesini kullanmışlardı.

l Cirosu 2 milyar liraya; aktifleri 12 milyar lirayı bulan Naksan Holding’in iştirakleri Arap ülkelerine satışlarını arttırmayı amaçlıyorlar 197 milyon lira faaliyet kârı üreten Naksan Plastik. yeni bölgelere açılıyor. 6.6 milyon lira kâr üreten Royal Halı ise ihracat müşteri adedini arttırmak için var gücüyle çalışıyor.

İhracat hamlesi yapacak

l Akın Çorap’ın ürünleri rağbet görüyor. Avrupa ülkelerini yakın takibe alan şirketçe Fransa ve İspanya’ya 50 konteyner ürün yollandı. Akın Çorap’ın ihracatını arttırmak için gerekli her girişimde bulunuluyor. Tanıtım turlarına, reklam faaliyetlerine önem veriliyor. Pek çok ülkeden gelen siparişler de önemle ele alınıyor.

Arama faaliyetlerine ağırlık veriyor

l Koza Altın, üretim yatırımlarını arttıracak. Şirket gelirini ve net kârını yukarı taşımak için altın arama faaliyetlerine ağırlık verecek. Koza Altın, 2020’nin ilk 6 ayını 1 milyar 417 milyon lira gelir, 863 milyon lira net kâr elde etmişti. 132 bin 649 ons altın üretmişti. Ons başı altın fiyatını bin 641 dolar olarak belirlemişti.

Uzan haberleri gerçekleri yansıtmıyor! Tahsilata devam ediyoruz

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) medya da çıkan ‘Cem Uzan Fransa’da Türkiye’ye karşı bir dava daha kazandı’ haberine yalanlama geldi. Fondan haberle ilgili yapılan açıklamada “Yurt dışında Uzan hakkında başlatılan davalar ve takipler kurumumuz lehine devam etmektedir” denildi. Açıklamada ayrıca “Hukuki süreçler başarıyla yürütülüyor. Bugüne kadar sadece yurt dışından yaklaşık 430 milyon dolar ve 6 milyon Euro tahsilat yapılmıştır. Ne yazık ki kamuoyu, yanlış bilgilerle yanıltılmaktadır” ifadelerine yer verildi.