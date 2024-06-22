Türkiye'ye giden milyonlara göz diken Arap ülkesinin yeni hedefi şaşırttı

Mısır, 2024 yılı itibarıyla Rusya’dan 1,6 milyon turist ağırlamayı planlıyor. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 14 daha fazla turist anlamına geliyor.

RIA Novosti’ye konuşan Mısır Turizmi Geliştirme Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Amr El-Kadi, “Ocak-Haziran döneminde Rusya’dan gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış kaydettik. 2023 yılında 1,4 milyon Rus turisti ağırladık. Bu yıl ise yaklaşık 1,6 milyona ulaşacağımızı tahmin ediyorum.” dedi.

El-Kadi, bu artışın otellerde rekabetçi fiyatlar sunulması ve Rusya ile Mısır arasındaki uçuş sayısının artırılması sayesinde gerçekleşeceğini belirtti. Bu açıklamayı, Moskova’da düzenlenen ilk BRICS turizm forumu sırasında yaptı.

Kaynak: Turizm Ajansı