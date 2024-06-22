  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'ye giden milyonlara göz diken Arap ülkesinin yeni hedefi şaşırttı
Ekonomi

Türkiye'ye giden milyonlara göz diken Arap ülkesinin yeni hedefi şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-06-22 18:38:00 -
Türkiye'ye giden milyonlara göz diken Arap ülkesinin yeni hedefi şaşırttı

Türkiye'ye giden milyonlarca Rus turisti ülkelerine çekmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Mısır'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Mısır Turizmi Geliştirme Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Amr El-Kadi, ülkesinin Rus turist hedefini açıkladı.

Mısır, 2024 yılı itibarıyla Rusya’dan 1,6 milyon turist ağırlamayı planlıyor. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 14 daha fazla turist anlamına geliyor.

RIA Novosti’ye konuşan Mısır Turizmi Geliştirme Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Amr El-Kadi, “Ocak-Haziran döneminde Rusya’dan gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış kaydettik. 2023 yılında 1,4 milyon Rus turisti ağırladık. Bu yıl ise yaklaşık 1,6 milyona ulaşacağımızı tahmin ediyorum.” dedi.

El-Kadi, bu artışın otellerde rekabetçi fiyatlar sunulması ve Rusya ile Mısır arasındaki uçuş sayısının artırılması sayesinde gerçekleşeceğini belirtti. Bu açıklamayı, Moskova’da düzenlenen ilk BRICS turizm forumu sırasında yaptı.

Kaynak: Turizm Ajansı

Dünyadan sipariş yağacak deniyordu! Arap ülkesi Hürjet'i almak için alelacele hareke geçti
Dünyadan sipariş yağacak deniyordu! Arap ülkesi Hürjet'i almak için alelacele hareke geçti

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünyadan sipariş yağacak deniyordu! Arap ülkesi Hürjet'i almak için alelacele hareke geçti

Ses Amerika'dan geldi: Arap ülkesi ile Türkiye her konuda anlaştı! Bölgede dengeler değişecek
Ses Amerika'dan geldi: Arap ülkesi ile Türkiye her konuda anlaştı! Bölgede dengeler değişecek

Ekonomi

Ses Amerika'dan geldi: Arap ülkesi ile Türkiye her konuda anlaştı! Bölgede dengeler değişecek

Türkiye'ye petrol göndermeyi kesen Arap ülkesi şokta: Milyarca dolar zarar ettik
Türkiye'ye petrol göndermeyi kesen Arap ülkesi şokta: Milyarca dolar zarar ettik

Ekonomi

Türkiye'ye petrol göndermeyi kesen Arap ülkesi şokta: Milyarca dolar zarar ettik

Türk petrol devi Arap ülkesinin sınır hattına kafayı taktı! Petrolü bulup çıkarmaya gidiyor
Türk petrol devi Arap ülkesinin sınır hattına kafayı taktı! Petrolü bulup çıkarmaya gidiyor

Ekonomi

Türk petrol devi Arap ülkesinin sınır hattına kafayı taktı! Petrolü bulup çıkarmaya gidiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23