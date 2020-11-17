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Kültür - Sanat Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı!
Kültür - Sanat

Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı!

Selimiye Camisi'nin hünkar mahfilinden Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından alınarak Moskova Müzesi'ne götürüldüğü tespit edilen çinilerin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 19:50:00 - 2020-11-17 19:52:23
Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı!

Selimiye Camisi'nin hünkar mahfilinden 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından alınarak Moskova Müzesi'ne götürüldüğü tespit edilen çinilerin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Genel Meclisi toplantısında, Selimiye Camisi'nin her şehre ve ülkeye nasip olmayacak muhteşem bir eser olduğunu belirtti.

Selimiye ile ilgili okumalar yaptıklarını belirten Soytürk, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı Sayın İskender Pala, Edirne ile ilgili yazdığı makalede Selimiye Camisi'nin hünkar mahfilindeki çinilerin yerinde olmadığını anlatıyor. Yetkililerin bu çinilerle ilgili girişim başlatması gerektiğini dile getiriyor." ifadelerini kullandı.

Caminin hünkar mahfilindeki çinilerle ilgili çalışma başlattıklarını bildiren Soytürk, şunları söyledi:

"Çalışma başlatıldı"

"Hünkar mahfilindeki çiniler maalesef Rus general tarafından 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında alınıp götürülüyor ve Moskova Müzesi'nde sergilendiği ya da depoda tutulduğu söyleniyor. Biz bu konuyu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala'ya ilettik. Kendisi de hemen talimatlandırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Selimiye Camisi'nin hünkar mahfilindeki çinilerin Rusya'dan getirtilmesi için çalışma başlattı."

Soytürk, Bakanlığın Türkiye'den yurt dışına kaçırılan eserlerin getirilmesi konusunda 2 senedir ciddi çalışmalar yaptığını bildirdi.

Yurt dışından Türkiye'ye ait ciddi anlamda eserlerin getirtildiğini kaydeden Soytürk, "Şu anda Danimarka'daki bir eser için ciddi mesai yapılıyor. Selimiye Camisi'nin hünkar mahfilindeki çiniler, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılacak bu girişimlerle yerine gelecektir. Çünkü bu eserler kendi topraklarında değil. Bu eserler kendi topraklarında değerli, kendi topraklarında olması gerekiyor. Sayın Valimiz de bu çalışmayı hızlıca başlattı." dedi.

Soytürk, Bakanlığın şehirdeki yatırımları ve kurulması planlanan müzelere ilişkin de bilgi verdi.

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