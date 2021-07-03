Türkiye'ye getiriliyor! İşte gözaltın alınan 'Tosuncuk'tan ilk görüntüler
Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp milyonlarca lirayla yurtdışına kaçan ve gıyabında yargılama yürütülen Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, gözaltına alındığı Brezilya'dan Türkiye'ye getirliyor.
Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp milyonlarca lirayla yurtdışına kaçan ve gıyabında yargılama yürütülen Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor.
Bilindiği üzere Mehmet Aydın Brezilya'daki Türk konsolosluğuna giderek teslim olmuştu.
Teslim olmasının ardından Türkiye'ye getirilmek için harekete geçildi.
Yapılan son açıklamaya göre, Mehmet Aydın saat 09.50'de Brezilya'dan güvenlik güçleriyle birlikte uçağa bindi.