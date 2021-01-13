  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye'ye gelmesi an meselesi olan Mesut Özil'e peş peşe mektuplar yazdılar
Spor

Türkiye'ye gelmesi an meselesi olan Mesut Özil'e peş peşe mektuplar yazdılar

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, Türkiye'ye transfer olacağı konuşulan Mesut Özil'e bir mektup gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 17:10:00 -
Türkiye'ye gelmesi an meselesi olan Mesut Özil'e peş peşe mektuplar yazdılar

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberi Almanya basınında konuşulmaya devam ediyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Almanya Milli Takım formasını en son 27 Haziran 2018 tarihinde Güney Kore'ye karşı 2-0'lık skorla biten maçta giyerken, Almanya, ön eleme turuyla Rusya'da yapılan Dünya Kupası finallerine çıkmıştı.

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild, bugün manşetten verdiği haberde Almanya Futbol Federasyonu yeni Başkanı Fritz Keller'in Mesut Özil'e uzlaşma mektubu gönderdiğini ama şimdiye kadar yayınlanmasını istemediğini duyurdu.

Gazete, 7 Ekim 2020'de Almanya'nın Köln kentinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı ve 3-3 biten özel karşılaşma öncesi Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller'in Mesut Özil'e mektup gönderdiğini ortaya çıkardı. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ü kaynak göstererek verilen haberde Mesut Özil'in uzlaşmak istemediğini bildirdi. DFB Başkanı Fritz Keller'in teklifi kabul etmeyen Özil'in yaklaşımına saygı duyduğu vurgulandı. Ayrıca gazete haberinde Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Löw'ün "Başkanımızın Mesut ile temasa geçtiğini öğrendik. Bir araya gelinir, masaya oturursa çok mutlu oluruz. Mesut ile doğum gününde WhatsApp üzerinden zaten iletişim halindeydim, bana döndü teşekkür etti" şeklindeki açıklamasına da yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim sürpriz gelişmeyi paylaştı! Arap ülkesi, Türkiye-Katar ittifakına katılabilir
Dünya

Uzman isim sürpriz gelişmeyi paylaştı! Arap ülkesi, Türkiye-Katar ittifakına katılabilir

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Giray Saynur Derman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yakın zamanda, Türkiye-Ka..
Bir ülke ayağa kalktı! Bill Gates, Soros ve Rockefeller’a koronavirüs davası
Dünya

Bir ülke ayağa kalktı! Bill Gates, Soros ve Rockefeller’a koronavirüs davası

Peru'da bir mahkeme, ABD’li Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i, Amerikalı iş adamı George Soros'u ve Rockefeller ailesini koronavirüsü üretm..
Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet
Dünya

Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet

Moskova'da yapılan üçlü görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yaşanan ilginç diyal..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay