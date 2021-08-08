Türkiye'ye gelmek isteyen Gedson, Portekiz'de istenmeyen adam ilan edildi

Geçen sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes, Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giymek istiyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki S.Moskova maçında süre alamayan Gedson, Moreirense maçında ise son dakikalarda oyuna girdi. Gedson kısa süre içinde yaptığı pas hataları ve top kayıplarıyla taraftarı çıldırttı. Maç sonu galibiyeti kutlayan takım arkadaşlarına dahil olmadı. Arkadaşlarıyla arası açıldı, sosyal medyada 'gitsin' diye çokça yorum yapıldı.

Gedson'u yollamak istemeyen Benfica, bu kararında geri adım atabilir. Jorge Jesus, Devler Ligi'nde Spartak Moskova'ya karşı oynanan maçta Gedson'a şans vermedi. Ligdeki Moreirense maçında ise 83'te oyuna dahil oldu.

15 buluşmada 4 top kaybı

Sahada 16 dakika kalan Gedson, 15 topla buluşmada 4 kayıp yaptı. %70 pas isabetiyle oynadı. Sahada en düşük maç puanı alan üçüncü oyuncu oldu.

Mutsuzluğu çok belli

2-1 kazanılan maç sonrası Benficalı futbolcular taraftara gidip galibiyeti kutladı, Gedson katılmadı. Sporarena'nın haberine göre; arka planda kalan Gedson, mutsuzluğundan dolayı tepki çekti.

Ayrılmak istiyor

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, Gedson takımdan ayrılmak istediğini Jorge Jesus'a iletti ve Galatasaray'a transferi konusunda kararlılığını sürdürdü. Sosyal medyada Benficalı taraftarlar, mutsuz olan oyuncudan verim alınamayacağını ve yolların ayrılmasının en doğrusu olduğu şeklinde yorumlar yaptı.