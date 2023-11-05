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Ekonomi Türkiye'ye geliyorlar! O ilimize gelen turist sayısı belli oldu: Turistler, Türkiye'de daha fazla para harcıyor
Ekonomi

Türkiye'ye geliyorlar! O ilimize gelen turist sayısı belli oldu: Turistler, Türkiye'de daha fazla para harcıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-05 17:29:00 - 2023-11-05 18:03:23
Türkiye'ye geliyorlar! O ilimize gelen turist sayısı belli oldu: Turistler, Türkiye'de daha fazla para harcıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’ya gelen turist sayısının tamı tamına bu yıl 15 milyonu aştığını duyurdu. Türkiye'den büyük adım: Ciddi bir şekilde artış var! Dünyada turistleri en çok ülkesine çeken Türkiye'yi duyan turistler ülkelerinden Türkiye'ye gelme kararı aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'ya gelen turist sayısının bu yıl 15 milyonu aştığını duyurdu.

“Hem gelir hem turist sayısı, pandemi öncesi turizmin en yoğun olduğu 2019 rakamlarının üzerinde” diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali için Antalya’daydı. Ersoy, turizmde Türkiye genelinde 9 aylık verilere göre 42 milyar dolarlık bir rakama ulaşıldığını, yıl sonu için 55,6 milyar dolarlık gelir hedefine doğru ilerleme kaydedildiğini belirtti.

6 Şubat depremleri, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılar gibi pek çok olumsuzluğun etkilerinin yaşandığını anlatan Ersoy, “Orta vadeli programı uygun bir şekilde yönetiyoruz. Bu açıdan sevindirici. Antalya geneline baktığımızda dün itibarıyla 15 milyon ziyaretçi sayısını geçti. Hem gelir hem turist sayısı, pandemi öncesi turizmin en yoğun olduğu 2019’un üzerinde. Bu da oldukça sevindirici” ifadelerine yer verdi.

Turizm gelirlerinde de ciddi bir artış yakalandığına işaret eden Ersoy, “2017 yılı sonunda 67 dolar olan kişi başı gecelik harcama, geçen yıl açıklanan rakamlara baktığımız zaman 100 doları buldu. Bu da politikamıza, stratejilerimize uygun bir şekilde sürecin geliştiğini gösteriyor. Bu da bizi oldukça sevindiriyor” değerlendirmesi yaptı.

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