Türkiye'ye geliyor: Şimdi de tamamen elektrikli otomobil geliyor! Fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu! O piyasaya çıkıyor
Türkiye'de otomobil piyasasını sarsan Çinli üretici Lynk&Co'nun yeni aracı herkese heyecanlandırdı. İlk elektrikli otomobili Türkiye'de satışa çıkarılacak. Piyasaya çıkıyor. Tamamen elektrikli özelliklere sahip ortaya çıkan işte tüm detaylar…
Otomotiv sektöründe son yıllarda Çinli üreticiler elektrikli modelleriyle sık sık karşımıza çıkıyor. Farklı model ve fiyat seçenekleri ile herkese uygun otomobil modelleri bulunurken Çinli üretici Lynk&Co, tamamen elektrikli ilk aracı Türkiye'de satışa çıkaracak.
Zero ismini taşıyan elektrikli Sedan model aracı Geely’nin diğer sedanları Zeekr 007 ve Galaxy E8’den farklı olarak premium sınıfında yer alırken performans olarak da diğer kategorilerden yukarıda yer alacak.
İŞTE SATIŞ FİYATI
Hem fiyatıyla hem de performansıyla diğer modellerden daha yukarıda olan Zero, Geely’nin kendi ürettiği LFP batarya ve CATL’nin Qilin bataryası ile birlikte piyasada yer alacak. Lynk&Co Zero’nun başlangıç fiyatının 40.000 dolar seviyesinde yer almasıyla birlikte yaz aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
F-35 savaş uçağı tedarik etmişlerdi: Yunanistan’ın F-16 krizi büyüyor! İşte o nedeni…
Aktüel
Nasa'ya Uzay İstasyonu'na uzay aracı: Bunu yapan Türk kadın, şirketin bile sahibi! Bu işe girdi!
Gündem
Türkiye ile Yunanistan ilişkileri! Yunanistan'dan 'Türkiye' açıklaması! Şok açıklamasıyla şaşırttı!