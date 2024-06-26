Türkiye'ye geliyor: Şimdi de tamamen elektrikli otomobil geliyor! Fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu! O piyasaya çıkıyor

Otomotiv sektöründe son yıllarda Çinli üreticiler elektrikli modelleriyle sık sık karşımıza çıkıyor. Farklı model ve fiyat seçenekleri ile herkese uygun otomobil modelleri bulunurken Çinli üretici Lynk&Co, tamamen elektrikli ilk aracı Türkiye'de satışa çıkaracak.

Zero ismini taşıyan elektrikli Sedan model aracı Geely’nin diğer sedanları Zeekr 007 ve Galaxy E8’den farklı olarak premium sınıfında yer alırken performans olarak da diğer kategorilerden yukarıda yer alacak.

İŞTE SATIŞ FİYATI

Hem fiyatıyla hem de performansıyla diğer modellerden daha yukarıda olan Zero, Geely’nin kendi ürettiği LFP batarya ve CATL’nin Qilin bataryası ile birlikte piyasada yer alacak. Lynk&Co Zero’nun başlangıç fiyatının 40.000 dolar seviyesinde yer almasıyla birlikte yaz aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.