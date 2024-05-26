Türkiye’ye geliyor! Araç sahipleri dikkat: Makyajlı yeni Octavia otomobili incelemede!

Auto Show Dergisi yeni Octavia’yı Avusturya’da test etti… İşte Auto Show Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu’nun yorumları:

YENİ OCTAVIA

Araçta motor tarafında 1.5 TSI ACT e-Tec isimli, 48 Voltluk yumuşak hibrit teknolojisi yer alıyor. Diğer bir teknolojik yenilik, ikinci nesil LED Matrix farlar. Bu yeni far yapısı sayesinde gece sürüşlerinde daha iyi aydınlatma ve daha güvenli sürüş sağlanıyor.

İç mekandaki multimedya ekranının boyutu 10 inçten 13 inçe çıkartılmış. Kokpitte çok fazla düğme yok, kumandaların çoğu bu yatay konumlu büyük dokunmatik ekran üzerinden yapılıyor. Bu multimedia sisteminde, Skoda’nın Laura ismini verdiği, ChatGPT destekli bir sesli asistan sistemi de bulunuyor. Sürüş sırasında Laura’ya sorular sorup yapay zekalı asistanınızdan rotanızla veya o günün hava durumuyla ilgili bazı bilgiler de alabiliyorsunuz. Laura sizinle iletişime geçtikçe, sizi daha çok tanıyor ve hızlı cevaplar veriyor.

Savaş uçaklarındaki HUD gösterge var

Sürücünün görüş açısı içerisinde kalan HUD göstergede, tıpkı savaş uçaklarında olduğu gibi, gerekli sürüş bilgileri ön cama yansıtılıyor.

Kokpitte 4 adet Type-C yuvası yer alıyor. Dilerseniz telefonu buradan şarj ederken Apple Car Play veya Android Auto uygulamalarıyla telefon ekranını, 13 inçlik multimedya ekranına aktarabilirsiniz. Yanınızda kablo yoksa, bu uygulamaları ve telefondaki bilgileri kablosuz olarak da multimedyaya aktarmak mümkün.

Hızlı kablosuz şarj ve aktif soğutma

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yine kokpitte yer alan kablosuz şarj yuvasının gücü de 15 W’a yükseltilmiş. Artık hızlı ve kablosuz olarak telefonu şarj etmek mümkün. Ayrıca bu kablosuz şarj istasyonuna aktif soğutma özelliği de getirilmiş ve böylece kablosuz şarj sırasında telefonun bataryasında oluşan aşırı ısı birikiminin de önüne geçilmeye çalışılmış.

Arka koltukta da teknoloji var

Arka koltuk yolcuları için teknoloji unutulmamış. Arka bölmenin havalandırma kumandaları arkadan yapılabiliyor, arka koltuklarda ısıtma da var. Ayrıca arka koltuk yolcularının kullanımına özel, bu bölgede 2 adet de Type C yuvası düşünülmüş. Ön koltukların arkasına da mobil cihaz sabitleme aparatları takılabiliyor. Uzun yolculuklarda arkada seyahat eden çocuklar bir yandan tabletlerini şarj edip, bir yandan da çizgi film videolarını izleyebilirler, siz de direksiyonda huzurlu bir sürüş yapabilirsiniz.

Motor teknolojileri

Öncelikle motorla başlayalım. 1.5 TSI turbo benzinli motor Volkswagen raflarından alınmış. Kendini kanıtlamış bu motor ülkemizde Passat, Tiguan, Audi A3 dahil birçok kardeş modelde de yer alıyor. Turbo benzinli motorda silindir kapatma teknolojisi var. Bunun anlamı çok fazla güç gerekmediğinde, ayağınızı gaz pedalından hafifçe çektiğinizde 4 silindirden 2 tanesine yakıt gönderilmiyor, ateşleme yapmıyor, böylece 2 silindirle yakıt ekonomisi sağlanıyor. Ayrıca e-Tec isimli 48 Voltluk mild hibrit sistemde, 48 Voltuk bir elektrik motoru ve 48 Voltluk küçük bir pil bulunuyor. Yine yokuş aşağı, yavaşlama gibi senaryolarda termik motor tamamen kapatılırken, sürüş senaryosuna göre yelkenli süzülme modu veya rekuperasyon yapılıyor ve bataryalar dolduruluyor.

Sürüş destek teknolojileri

Makyajlı Octavia’daki sürüş destek sistemleri arasında ADAS ve adaptif cruise control sistemini Avusturya ve Çekya otoyol ve köy yollarında deneme şansını buldum. ADAS sistemi içerisinde yer alan trafik işaretleri tanıma sistemi çok iyi çalışıyor. Eğer adaptif hız sabitleme sisteminiz devrede ise, hızınızı trafik kurallarına ve öndeki trafiğin akışına göre azaltıp artırabiliyor, hatta hafif virajlarda şerit takip sistemi de buna yardımcı oluyor. Ben bu sistemin stressiz sürüş hissini ve sürücü üzerinden yorgunluğu alma etkisini çok sevdim, daha çok otoyollarda kullanmak lazım, köy yollarında trafik kurallarına göre sürekli aracı yavaşlatıp hızlandırıyor ama en azından hız cezası yemenizin de önüne geçiyor.

Uzaktan park asistanı

Octavia’ya yıl içerisinde eklenecek olan bir diğer ilginç özellik ise Uzaktan Park Asistanı. Telefonunuza indireceğiniz ve kayıt olacağınız mySkoda uygulaması sayesinde, dar alanlarda park etmek mümkün olacak. Aracı çalışır vaziyette bırakıp siz araçtan çıktıktan sonra, dar alanlarda aracı park edebilmek için, telefon ekranını kumanda olarak kullanabileceksiniz. Araç ve telefon Bluetooth üzerinden haberleşecek, 4 metre kadar menzilde bulunmanız iletişim için yeterli. Park sırasında gaz, fren, vites ve direksiyon gibi akşamların tamamını sistem üstlenecek ve araç park ettiğinde motoru ve kapıları uygulama üzerinden kapatmak mümkün.

Temmuz’da Türkiye’ye geliyor

Makyajlı Octavia Türkiye’deki Skoda bayilerinde Temmuz ayı başında satışa çıkacak. Araçta 150 beygirlik 1.5 TSI ACT motor, e-TEC isimli 48 Voltluk mild hybrid sistemiyle birlikte geliyor, bu yumuşak hibrit sistem güç artışından çok. Bu modelde 7 ileri oranlı DSG otomatik şanzıman standart. Daha önceden seride yer alan 3 silindirli, 115 beygirlik 1.0 TSI motor artık yok. Bunun yerine yine aynı güçte, yeni bir 1.5 TSI ACT e-TEC (115 HP) var ve bu modelde de 7 ileri oranlı DSG yer alıyor. Octavia’nın ayrıca daha güçlü, 2.0 litre hacimli TSI motora (265 HP) ve 4x4 çekiş sistemine sahip RS versiyonu da ileriki dönemde olacak ve sipariş ile alınabilecek. 2.0 litrelik TDI dizel motor ise makyajlı Octavia’da ithalat programında şimdilik yer almıyor.

SKODA OCTAVIA 1.5 TSI e-TEC

Motor: 1498 cc, 4 silindirli, turbo benzinli motor + 48 voltluk elektrik sistemi;

Motor gücü: 150 HP/5000 d/d, Maks.

Tork: 250 Nm/1500-3500 d/d;

Güç aktarımı: önden çekiş, 7 ileri oranlı DSG otomatik şanzıman; U/G/Y: 4398/1829/1470 mm;

Boş ağırlık: 1531 kg;

Bagaj hacmi: 600/1555 lt;

0-100 km/s: 8,6 sn;

Maks. hız: 229 km/s;

Tüketim (WLTP): 5,2 lt/100 km; CO2: 118 gr/km