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Ekonomi Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı arttı! Rus turist yağacak, Türkiye binlerce kişiyi ağırlayacak
Ekonomi

Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı arttı! Rus turist yağacak, Türkiye binlerce kişiyi ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2023-05-09 23:03:00 - 2023-05-09 23:33:45
Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı arttı! Rus turist yağacak, Türkiye binlerce kişiyi ağırlayacak

Türkiye'ye gelen Rus turist sayısında artış var. Rusya'dan iyi haber geldi! Türkiye'ye gelen Rus turistler Türkiye'yi tercih ediyor sözleriyle açıklandı. Son gelişmelerin ardından Rusların başka ülkeler yerine Türkiye seçmeye başladığı ortaya çıktı. Akın akın gelmeye başladılar

Yılın ilk 3 ayında Türkiye’ye gelen turist sayısı ne kadar arttı?

2022'de Ukrayna-Rusya savaşına rağmen Türkiye'ye gelen Rusların sayısı yüzde 11,4 artarak 5,2 milyona çıkmıştı. Birinci sırada ise 5,6 milyon turistle Almanya yer alıyordu.
Ve şimdi Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 2023 yazında Rusya ile Türkiye'ye arasındaki uçuş sayısının yüzde 50 artacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, mart ayında ve yılın ilk 3 aylık döneminde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısını açıkladı.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 oranında artarak 2 milyon 831 bine yükseldi.

Bu ayda Türkiye’ye en çok ziyaretçi 265 binle Rusya’dan, 245 binle İran’dan 216 binle Almanya’dan 205 binle Bulgaristan’dan ve 129 binle Gürcistan’dan geldi.

Ocak-mart arasındaki 3 aylık dönemde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,13 oranında artarak 7 milyon 771 bin oldu. Bu dönemde ülkeye gelenlerin 1 milyon 559 binini yurt dışında yaşayan Türkler, 6 milyon 212 binini ise yabancı ziyaretçiler oluşturdu.
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İlk çeyrekte Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 772 binle Rusya oldu. Rusya’yı 523 binle Bulgaristan, 504 binle Almanya, 471 binle İran ve 348 binle Gürcistan takip etti.

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