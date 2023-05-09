Rafale jetleri hayali suya düşürdü! Seçim yapmıştı, satın aldı: Tam tamına 800 milyon avro! İptal edildi

Birleşik Arap Emirlikleri Aralık 2021'de, Dassault Aviation'dan 80 Rafale F4 avcı-bombardıman uçağı satın almıştı. BAE Savunma Bakanlığının envanterine girecek olan Rafale jetleri, yaklaşık 800 milyon avro değerindeki 12 H225M Caracal manevra helikopterini gölgede bırakmıştı.

RAFALE JETLERİ PLANI SUYA DÜŞÜRDÜ!

Rafale jetlerinin satın alama anlaşmasını BAE Silahlı Kuvvetler Bakanlığı memnuniyetle karşılamıştı. O dönemde Silahlı Kuvvetler Bakanlığı'dan "Bu sözleşme, Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki stratejik ortaklığın bir parçasıdır. Ortak bir hedefi gösteriyor: birlikte çalışabilirlik kazanmak ve iki silahlı kuvvetimiz arasında operasyonel işbirliğini geliştirmek için benzer savunma teçhizatına sahip olmak." Açıklaması yapılmıştı.

Askeri kuvvetlerden yapılan bu açıklama Abu Dabi tarafından sipariş edilen 12 H225M Caracal'ın "tamamen Fransa'da, Marignane'deki Airbus Helicopters sanayi sitesinde üretilip monte edileceğini." belirtmek için olduğu öğrenildi.

Ardından, Haziran 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri, Airbus Helicopter'a ilk taksiti ödedi ve bu, altı ay önce imzalanan sözleşmenin yürürlüğe girmesine damgasını vurdu. Ayrıca, 3 milyar dolara 50 Caracal sipariş eden Polonya'da yaşananların aksine, artık geri adım atmanın tasavvur edilemeyeceğini tahmin edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

H225M CARACAL İPTAL EDİLDİ

Gerçekten de, 8 Mayıs'ta Breaking Defence adlı özel siteye verilen bilgide, BAE Savunma Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde çalışan bağımsız bir hükümet organı olan Tawazun Konseyi'nin Başkanı Muammer Abdulla Abushehab, 12 H225M ile ilgili sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Caracal sonunda işine son verilmişti.

Sözleşmeye dair konuşan Abushehab, "Kısa bir süre önce Airbus Helicopters ile H225 helikopterlerinin satın alınmasına yönelik bir sözleşmeyi fesh ettik. Yüksek yaşam döngüsü maliyeti, gelecekteki gereksinimler için modüler tasarımdaki sınırlamalar ve karmaşık bir teknik teklif nedeniyle sözleşmeyi sürdürmeyi zor bulduk." dedi.

Abushehab, bu kararın siyasi bir karar olmadığını açıkladı. Aksine kararın "Mali ve teknik nedenlerle" motive edildiğini vurguladı. İptalin ülkenin hedefleriyle alakalı olduğunu belirten Abushehab, "Şirket, bizim taleplerimizi ve hükümetin acil taleplerini karşılamak için ciddi bir motivasyona sahip değildi. Ülkede değer hedeflerine ulaşılamaması, sözleşmenin feshedilmesini destekleyen bir diğer faktördü." diye konuştu.

Teknoloji transferleri ve endüstriyel getiriler Tawazun Konseyi'nin özellikle ihtiyatlı olduğu noktalar olarak biliniyor. Tawazun Konseyi'nin Başkanı Muammer Abdulla Abushehab, "Şu anda ana hedefimiz, yerel ve uluslararası ortaklarımızla işbirliği içinde üstlendiğimiz tüm faaliyetlerle ülkede değer geliştirmektir" dedi.

Böylelikle savunma sanayicileri, yerel ekonomiyi canlandıran, teknoloji ve know-how transferini hızlandıran, istihdam ve eğitim sağlayan ve tedarik zincirini iyileştiren ekonomik faaliyetlere katılarak artık denkleştirme kredisi alabiliyor.