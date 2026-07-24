Suudi Prens lüks otelde ölü bulundu! Kanında bulunanlar kraliyet ailesini sarsacak
İngiltere’nin başkenti Londra’da lüks bir otel odasında hayatını kaybeden Suudi Prens Abdullah bin Fahad’ın ölümüne ilişkin otopsi ve toksikoloji raporu açıklandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İngiltere’nin başkenti Londra’da lüks bir otel odasında hayatını kaybeden Suudi Prens Abdullah bin Fahad’ın ölümüne ilişkin otopsi ve toksikoloji raporu açıklandı.
Suudi kraliyet ailesi üyesi Prens Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi al Saud, 25 Kasım’da Londra’nın Kensington semtindeki Marriott Oteli’nde hayatını kaybetti. The Sun'ın haberine göre, genç prensin, geceliği 600 sterlin olduğu belirtilen odasının banyo zemininde kat görevlisi tarafından hareketsiz halde bulunduğu aktarıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Prens Abdullah’a müdahalede bulundu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 29 yaşındaki prensin yaşamını yitirdiği belirlendi. TOKSİKOLOJİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN BULGULAR Londra İç Batı Bölgesi Adli Tıp Mahkemesi’nde görülen soruşturma duruşmasında, prensin ölümüne ilişkin toksikoloji sonuçları paylaşıldı. Rapora göre Prens Abdullah’ın kanındaki alkol oranı 100 mililitrede 222 miligram olarak ölçüldü.
ALKOL SEVİYESİ SINIRIN ÇOK ÜZERİNDE Uzman değerlendirmelerinde, tespit edilen alkol miktarının İngiltere’deki yasal alkollü araç kullanma sınırının yaklaşık üç katına denk geldiği belirtildi. Bu seviyenin tek başına komaya yol açabilecek düzeyde olduğu ifade edildi. UYUŞTURUCU VE İLAÇ KALINTILARI TESPİT EDİLDİ İncelemelerde prensin vücudunda ölümcül seviyede GHB olarak bilinen gama-hidroksibutirat maddesine rastlandığı bildirildi. Raporda ayrıca esrar kalıntıları ile Xanax dahil bazı kaygı giderici ilaçların izlerine de ulaşıldığı aktarıldı.
ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ OLARAK KAYDA GEÇTİ Adli süreçte paylaşılan bilgilere göre Prens Abdullah’ın uyuşturucu, alkol ve ilaç karışımının etkisiyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği değerlendirildi. Mahkeme kayıtlarında, ölümün intihar amacı taşıdığına dair herhangi bir delil bulunmadığı vurgulandı. DAHA ÖNCE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ Mahkeme kayıtlarına göre Prens Abdullah’ın ölümünden önce alkol ve Xanax bağımlılığıyla mücadele ettiği belirtildi. Genç prensin geçen yıl ağustos ayında Londra’daki Priory Kliniği’nde arındırma tedavisi gördüğü aktarıldı.
UZMANDAN İNTİHAR RİSKİ AÇIKLAMASI Prens Abdullah’ın psikiyatri uzmanı Dr. Victoria Chamorro, hastasının klinikten ayrılırken intihar riski taşımadığını söyledi. Chamorro, prensin tedavi sürecini başarıyla tamamladığını ifade etti. BİR HAFTALIK KONAKLAMA İÇİN GELMİŞTİ Prens Abdullah’ın 19 Kasım’da otele giriş yaptığı ve bir haftalık konaklama planladığı öğrenildi. Adli tabip yardımcısı Jean Harkin, elde edilen bulgular ışığında olayda intihar şüphesini destekleyen bir kanıt bulunmadığını açıkladı. KRALİYET AİLESİNDE ÜZÜNTÜ YARATTI Çevresi tarafından “sessiz ve sevilen bir üye” olarak tanımlanan Suudi prensin ölümü, kraliyet ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Otopsi raporunun açıklanmasıyla birlikte Prens Abdullah’ın Londra’daki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı.
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