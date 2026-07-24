Suudi Prens lüks otelde ölü bulundu! Kanında bulunanlar kraliyet ailesini sarsacak

UZMANDAN İNTİHAR RİSKİ AÇIKLAMASI Prens Abdullah’ın psikiyatri uzmanı Dr. Victoria Chamorro, hastasının klinikten ayrılırken intihar riski taşımadığını söyledi. Chamorro, prensin tedavi sürecini başarıyla tamamladığını ifade etti. BİR HAFTALIK KONAKLAMA İÇİN GELMİŞTİ Prens Abdullah’ın 19 Kasım’da otele giriş yaptığı ve bir haftalık konaklama planladığı öğrenildi. Adli tabip yardımcısı Jean Harkin, elde edilen bulgular ışığında olayda intihar şüphesini destekleyen bir kanıt bulunmadığını açıkladı. KRALİYET AİLESİNDE ÜZÜNTÜ YARATTI Çevresi tarafından “sessiz ve sevilen bir üye” olarak tanımlanan Suudi prensin ölümü, kraliyet ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Otopsi raporunun açıklanmasıyla birlikte Prens Abdullah’ın Londra’daki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı.