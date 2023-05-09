BAE Türkiye'yi seçti! Ortaya çıktı: Arap Emirlikleri havalimanına Türk üretimi beton santrali yaptı

BAE havalimanına Türk üretimi beton santrali!

Umman Beton Santralleri AŞ, Birleşik Arap Emirlikleri’nde inşa edilmekte olan askeri havalimanında kullanılmak üzere 2 adet 120 met­reküp kapasiteli mobil beton santrali ihraç etti. Yüzde 100 yerli üretim olan Umman mobil beton santralleri 4 kıtada 60 ülkeye ihracat yapıyor. Bu kapsamda BAE’nin öncü taahhüt firmasıyla yapı­lan anlaşma çerçevesinde, 2 adet 120 mobil beton santrali 1 ay içinde proje alanına ulaştırıldı. Um­man Beton Santralleri Genel Müdürü Ahmet Bağ­cı, “Afrika ülkelerinden peş peşe aldığımız talepler ve sevkiyatların ardından Ortadoğu pazarında da hızla ilerliyoruz. Bu pazarda kısa vadede ihracatla­rımızı geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yüzde 100 yerli üretim olan Umman mobil beton santralleri kolay kurulumu, kullanıcı dostu yazılımı, yüksek kapasitesi nedeniyle yurt dışında da en çok tercih edilen santrallerin başında geliyor.

BAE Ile Türkiye Arasindaki Ticaretin 5 Yil Içinde 40 Milyar Dolara Yükselmesi Bekleniyor

Birlesik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasinda geçtigimiz mart ayinda imzalanan Kapsamli Ekonomik Ortaklik Anlasmasi’nin ardindan BAE yetkilileri, iki ülke arasindaki ticaretin 5 yil içinde 40 milyar dolara yükselmesini beklediklerini belirtti. DP World yetkilileri, anlasmanin iki ülke arasindaki potansiyeli ortaya çikaracagina inandiklarini açikladi.

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Mart ayinda Birlesik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye arasinda Kapsamli Ekonomik Ortaklik Anlasmasi (CEPA) imzalandi. BAE yetkililerinin tahminlerine göre anlasmanin Türkiye ve BAE arasindaki ticareti önümüzdeki 5 yil içinde 40 milyar dolara yükseltmesi bekleniyor. Anlasmanin tarimsal teknoloji, gida güvenligi ve temiz enerji gibi endüstrileri de kapsayacagi, insaat ve gayrimenkul projelerinde devam eden is birligini kolaylastiracagi ön görülüyor. Konu hakkinda açiklama yapan DP World Avrupa Bölge CEO’su Rashid Abdulla, iki ülkenin karsilikli tasidigi bu potansiyelin beklentilerin gerçeklesme ihtimalini güçlendirdigini belirtti.

DP World yetkilileri, ayrica BAE ve Türkiye arasindaki anlasmanin Türkiye’nin küresel ticaret merkezi olarak sahip oldugu potansiyeli ortaya çikaracagini ifade etti.

Son 20 yilda DP World itici güç oldu

DP World, son 20 yilda BAE ile Türkiye arasindaki ticarette önemli bir itici güç oldu. Firmanin Jebel Ali Limani, 2020 yilinda Türkiye ile BAE arasindaki toplam 8,9 milyar dolarlik ticaretin yüzde 93,25’ini olustururken, DP World Yarimca’ya yapilan önemli yatirimlar iki ülke arasindaki ticaret açiginin kapanmasinda etkili oluyor. Türkiye’nin stratejik cografi konumu ise, firmanin ticaretin sürekliligini saglama hedefine yönelik küresel çalismalarinda önemli bir yere sahip olmasinda rol oynadi.

“Iki ülkenin karsilikli tasidigi potansiyel, beklentilerin gerçeklesme ihtimalinin güçlü oldugunu gösteriyor”

Iki ülkenin karsilikli potansiyeline deginen firmanin Avrupa Bölge CEO’su Rashid Abdulla, "BAE ve Türkiye arasindaki Kapsamli Ekonomik Ortaklik Anlasmasi, isletmelerin yeni firsatlari kesfetmesi ve daha güçlü ortakliklar kurmasi, operasyonlari genisletmesi, maliyetleri azaltmasi ve yeni pazarlara girmesi için genis çerçeveli ve güçlü bir potansiyel sagliyor. Anlasmanin gündeme geldigi 2019 yilinda Türkiye, 9 milyar dolara yakin ikili ticaret degeriyle BAE’nin en büyük 10. ticaret ortagiydi. Bu rakam 2022’de 18,9 milyar dolara ulasti. Bugün Türkiye, BAE’nin petrol disi ürünlerde altinci büyük ticaret ortagi konumunda bulunuyor. Iki ülkenin karsilikli tasidigi bu potansiyel, beklentilerin de gerçeklesme ihtimalinin güçlü oldugunu gösteriyor. Teknoloji ve yenilikleri kullanarak daha verimli ve devamliligi olan tedarik zincirleri olusturabiliriz, maliyetleri azaltabilir ve büyümeyi hizlandirabiliriz. Bu sadece BAE ve Türkiye’deki isletmelere fayda saglamayacak, ayni zamanda Avrupa genelinde olumlu etkiler olusturacaktir. Türkiye’deki ortaklarimizla is birligimize devam ederek, büyük potansiyelini açiga çikarmak için çalismaya devam ediyoruz” diye konustu.

DP World Yarimca CEO’su Kris Adams ise açiklamasinda, “Avrupa bölgesinde teknolojik açidan en gelismis tesislerden biri olan Yarimca terminalimiz, ayni zamanda Asya, Avrupa ve Afrika’yi birlestiren ticaret koridorunun da ayrilmaz bir parçasidir. DP World, Türkiye’deki ekonomik büyümeyi destekleme ve daha güçlü ortakliklar kurma konusundaki kararliligini sürdürüyor. Bu nedenle dünya genelinde ticaretin sorunsuz sekilde devamligini saglayan bu gibi anlasmalari memnuniyetle karsiliyoruz” dedi.