0553 313 94 23

Türkiye’ye gelen kruvaziryerlerin yüzde 58.7’si Kuşadası’na demirliyor

Son yıllarda düşüşte olan kruvaziyer turizminin hareketlenmesi için girişimler sürerken, Türkiye’ye gelen sezonun ikinci turist gemisi de Kuşadası Limanı’na yanaştı.

17 Mart 2019 Pazar 08:20
Türkiye’ye gelen kruvaziryerlerin yüzde 58.7’si Kuşadası’na demirliyor

Son yıllarda düşüşte olan kruvaziyer turizminin hareketlenmesi için girişimler sürerken, Türkiye’ye gelen sezonun ikinci turist gemisi de Kuşadası Limanı’na yanaştı. Yapılan araştırmaya göre, Türkiye’ye sefer yapan kruvaziyerlerin yüzde 58.7’sinin Kuşadası’na demirlediği belirlendi.


Kuşadası Limanı’nı işleten Ege Port firmasının Genel Müdürü Aziz Güngör, 2018 yılında Türkiye’ye sefer yapan kruvaziyerlerin yüzde 58,7’sinin Kuşadası’na geldiğini söyledi. Kuşadası’nın kruvaziyer turizmin başkenti olduğunu belirten Güngör, “ 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’ye gelen 247 kruvaziyerden 145’i Kuşadası Limanı’na yanaştı. 2019 yılında da 195 kruvaziyerle 170 bin 773 turistin gelmesini bekliyoruz. Ayrıca Yunanistan’ın Samos Adası’ndan da 477 feribot seferiyle 70 bin yolcu gelmesi bekleniyor. Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları da iyi gidiyor. Büyük firmaların rotalarını yeniden Türkiye’ye çevirdiği görmek kruvaziyer turizmin toparlanma süreci açısından çok önemli " dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 08:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehitlerin yazdıkları mektuplar vatandaşları duygulandırdı
    1. Şehitlerin yazdıkları mektuplar..
    2. Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni..
    3. 42 suçtan aranan şüpheli, yaşlı kadını..
    4. Türkiye'ye para yağacak! 5 katı fazla..
    5. Kar yağışına dayanamayan toprak ev..
    6. Ailece muhtarlık seçimi
    7. Yurtta hava durumu
    8. Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni..
    9. GÜNDEM / 17 Mart 2019
    10. Tekerlekli sandalyedeki eşini..
    11. Bakırköy'de zincirleme trafik kazası!
    12. Diyarbakırlı Müslümanlar Yeni Zelanda..
    13. Başkan Kalkan: "4 yıllık refakat..
    14. Slovakya'da seçimler ikinci tura kaldı
    15. Kara yollarında son durum
    16. Avrupa'da İslam nefreti ayyuka çıktı!..
    17. MHP'li Başkan'ın eşi oğlunun düğününde..
    18. Çocuk sapığına 'Yeni Zelanda'..
    19. Türkiye’ye gelen kruvaziryerlerin..
    20. Çavuşoğlu'ndan azınlık cemaatlerine..
    21. Kuşların gökyüzünde muhteşem dansı
    22. Beykozlu gençlerden Murat Aydın’a..
    23. Dünya selam duruyor! 'Bu büyük..
    24. CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile..
    25. 17.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    26. Avcılar’da taksi durağına silahlı..
    27. Endonezya'da sel: 50 ölü
    28. İsveç'ten sürpriz cami hamlesi!..
    29. Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük'ü..
    30. CHP'nin Ankara ve İstanbul'da HDP..
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    Pervin Buldan'dan gaf üstüne gaf!
    Pervin Buldan'dan gaf üstüne gaf!
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"