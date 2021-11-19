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Siyaset Türkiye'ye gelen ikiyüzlü ABD'li yetkiliden 'S-400' itirafı! "Hindistan ve Türkiye'yi aynı sepete koymamalıyız"
Siyaset

Türkiye'ye gelen ikiyüzlü ABD'li yetkiliden 'S-400' itirafı! "Hindistan ve Türkiye'yi aynı sepete koymamalıyız"

Ankara ve İstanbul'u ziyaret eden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Donfried, Türkiye'nin S-400 almış olması, bu bağlamda CAATSA yaptırımları ve ABD'den F-16 talebiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 18:56:00 -
Türkiye'ye gelen ikiyüzlü ABD'li yetkiliden 'S-400' itirafı! "Hindistan ve Türkiye'yi aynı sepete koymamalıyız"

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, AA muhabirine, Ankara ve İstanbul'u kapsayan Türkiye ziyaretini ve ikili ilişkilere dair güncel gelişmeleri değerlendirdi.

"Çifte standart" sorusu

Donfried, "CAATSA yaptırımları söz konusu olduğunda, bir yanda ABD'nin, Kuzey Akımı 2 boru hattı projesine yönelik yaptırımlardan feragatı var. Diğer yandan Hindistan'ın S-400 anlaşması söz konusu. Bazı haberlerde, Hindistan için de bir muafiyet veya feragat olacağına dair sinyaller var. Hindistan için bir muafiyet veya feragat söz konusu olursa, Türkiye'nin pozisyonunu göz önünde bulundurduğumuzda bu bir çeşit adaletsizlik, çifte standart adımı olmaz mı?" sorusu üzerine Kuzey Akımı 2 boru hattı projesine ilişkin mevzuatın, Avrupa'nın Enerji Güvenliğini Koruma Yasası (PEESA) olduğunu belirtti.

"Hindistan ve Türkiye'yi aynı sepete koymamalıyız"

S-400'ler konusunda, Hindistan'a yönelik olası bir muafiyet ya da feragat haberlerine ilişkin Donfried, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda alınmış bir karar yok, bunda net olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bir müttefik açısından, CAATSA'nın yasal gereklilikleri farklıdır. Dolayısıyla bu mevzuatta Hindistan ve Türkiye'nin farklı muamele görmesini anlamanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, karmaşık bir konular dizgesi. Hindistan hakkında bir karar alınmadığını tekrar etmek isterim. CAATSA'yı ele aldığımızda, Hindistan ve Türkiye'yi aynı sepete koymamalıyız. Türkiye'nin ABD'nin bir NATO müttefiki olduğunun ve bunun yasal sonuçlarının hatırlanması bu bağlamda önemli."

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