Türkiye'ye geleceklerdi! Taliban, ABD üslerini vurdu

Taliban'ın Afganistan'da ABD güçlerinin konuşlu bulunduğu bazı üsleri ve merkezleri roketlerle hedef aldığı bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Taliban, uzun süredir anlaşmayı ihlal etmekle suçladığı ABD'ye ait merkezlere saldırılar düzenlemeye başladı.

Bu kapsamdaki ilk saldırı ülkenin doğusundaki Host ilinde sivillere yönelik saldırılara karşılık olarak gerçekleştirilmişti. Host ili merkezinde ABD askerlerinin de konuşlu olduğu eski hava üssüne 30 Mart'ta düzenlenen saldırılar, Doha Anlaşması sonrası Taliban'ın resmen üstlendiği ilk saldırı niteliğindeydi.

Kandahar'da hava limanı hedef alındı

Bu kapsamdaki ikinci saldırı ise dün (7 Nisan) ülkenin güneyindeki Kandahar ilinde meydana geldi.

Taliban, Kandahar Uluslararası Havalimanı'nda ABD güçlerine ait üsleri çok sayıda roketle hedef aldı. Hareket tarafından yapılan açıklamada saldırıların, Kandahar ilinin Argandab ilçesinde düzenlenen saldırılara karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi. Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından yapılan açıklamada ABD'nin ismi doğrudan geçmezken "şerli düşman" sözleri yer aldı.

Bir diğer saldırı da dün akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Ülkenin orta kesiminde yer alan Vardak ilinin Seyidabad ilçesine bağlı Sultan Hel'de bir askeri üs roketlerle hedef alındı. Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saldırının "şerli düşman" üssünü hedef aldığını dile getirdi.

Öte yandan ABD, Taliban tarafından düzenlenen saldırıları kınadı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Taliban'ın Kandahar'da düzenlediği saldırının kınandığı bildirildi.

Doha Anlaşması sonrası ABD Afganistan'da Taliban'a yönelik saldırılarına yer yer devam etmiş, Taliban ise anlaşmaya uyulması gerektiğini söyleyerek bu saldırılara yakın zamana kadar karşılık vermemişti.

Anlaşma paralelinde ABD güçlerinin Afganistan'dan tamamen çekilmesi gereken 1 Mayıs tarihi yaklaşırken, ülkede savaşın şiddetinin artacağı tahmin ediliyor.

Taliban ve Kabil Hükümetinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Mepa News