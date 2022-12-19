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Gündem Türkiye'ye F-35 verilmemesinin asıl sebebi ortaya çıktı
Gündem

Türkiye'ye F-35 verilmemesinin asıl sebebi ortaya çıktı

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerini bahane eden ABD'nin Türkiye'ye F-35 vermemesinin asıl sebebi ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 12:24:00 - 2022-12-19 12:25:32

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Akıl Çemberi programına Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş ve Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı konuk oldu.

Programda geçtiğimiz gün meydana gelen F-35 savaş uçağının kazası üzerinden F-35'lerin Türkiye'ye verilmeme sebepleri konuşuldu.

S-400 bahane edilmişti

Türkiye ile ABD arasında uzun zamandır gerilen ilişkiler F-35 savaş uçaklarıyla adeta kopma noktasına geldi. Türkiye'ye Patriot füzelerini vermeyen ABD, Türkiye'nin milli savunması için Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri sebebiyle Türkiye'yi F-35 üretim programından çıkardığını duyurmuştu.

Türkiye'nin çıkarılması sonrası F-35 üretiminde ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç kaldı.

Sebebi Milli Muharip Uçak

Programda geçtiğimiz günlerde iniş esnasında kaza yapan F-35 uçağının görüntüleri incelendi. Emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş, bu uçakların Türkiye'ye verilmemesine ilişkin çarpıcı sözler sarf etti. Türkiye'nin F-35'ler için 935 parça ürettiğini söyleyen Karakuş, sözü Milli Muharip Uçağa getirdi.

Karakuş, Türkiye'nin 11 firmasıyla F-35'e 935 parça ürettiğini ve bu üretimle birlikte teknolojinin Türkiye'ye geçtiğini söyledi.

ABD'nin bu teknolojinin Türkiye'ye kaymasını istemediğini belirten Karakuş, bu teknolojiyle birlikte Milli Muharip Uçağın üretiminde büyük bir kolaylık olacağını, bu uçağın üretilmesini istemeyen ABD'nin de bu sebeple Türkiye'yi F-35 programında çıkardığını ifade etti.

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