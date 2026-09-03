Rusya'dan Türkiye'ye büyük ayıp: Sözleşmeyi feshettiler

Şimdi de bir başka Rus kamu şirketi daha, Türk şirketiyle olan sözleşmesini rafa kaldırdığını duyurdu. Bu kez iptalin adresi Rus petrokimya şirketi SIBUR oldu. Geçtiğimiz yıllarda da bir Türk şirketiyle sözleşmesini fesheden, dün de 100 milyar liralık yatırımla yapılması planlanan projede Ankara merkezli Yamata ile yollarını ayırdığını duyurdu.