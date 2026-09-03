Rusya'dan Türkiye'ye büyük ayıp: Sözleşmeyi feshettiler
Rusya'nın Ukrayna savaşı devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye'den tonlarca ürün tedarik eden Moskova, Türk şirketlerin sözleşmelerini sudan sebeperle fesh etmeye başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya'nın Ukrayna savaşı devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye'den tonlarca ürün tedarik eden Moskova, Türk şirketlerin sözleşmelerini sudan sebeperle fesh etmeye başladı.
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Rusya’da son iki yıldır Türk şirketlerinin üstlendiği projelerden iptal haberleri geliyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayında ilk fesih haberi, Kuzey Star’dan gelmişti. Türk şirketi Kuzey Star’ın aldığı 232 milyon dolarlık 2 buz kırıcı projesi, Rus Hükümeti tarafından iptal edilmişti.
Şimdi de bir başka Rus kamu şirketi daha, Türk şirketiyle olan sözleşmesini rafa kaldırdığını duyurdu. Bu kez iptalin adresi Rus petrokimya şirketi SIBUR oldu. Geçtiğimiz yıllarda da bir Türk şirketiyle sözleşmesini fesheden, dün de 100 milyar liralık yatırımla yapılması planlanan projede Ankara merkezli Yamata ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Tataristan’da yapımı süren kauçuk ve plastik üretim hattı projesinde yaklaşık 1000 kişi çalışıyordu. Rusya’da yayın yapan Business Online'ın haberine göre proje, 182 milyar Ruble, yani bugünkü kurla 2.1 milyar dolarlık büyüklüğe sahipti. Fesih nedeni ise "yetersiz personel” olarak belirtilirken, Rus kaynakları maaşların gecikmesinin de bu süreci hızlandırdığını ifade ediyor.
Amur Bölgesi Tahkim Mahkemesi'nde Türk şirketi aleyhine 56 dava açıldığı belirtiliyor. Şu anda projedeki "Stiren Zinciri"nin inşaatı yüzde 65 oranında tamamlandı. Devreye alınması 2028 yılı için planlanıyordu. SIBUR'un internet sitesinde belirtildiği üzere, Stiren Zinciri projesi yılda 400 bin ton stiren ve 250 bin ton polistiren tedarik ederek Rusya pazarının polistiren ve ABS plastikleri konusunda kendi kendine yeterliliğini sağlayacak. Feshi SIBUR’a ait Nizhnekamskneftekhim gerçekleştirdi. Yamata, 1999 yılında Ahmet Cengiz Duyar tarafından İstanbul’da kuruldu.
Bilindiği üzere Rusya’nın limanlarını ve altyapısını yöneten Rosmorport, Kuzey Star Tersanesi ile, “ABD yaptırımları başlamadan hemen önce” 2021’de imzaladığı ve iki adet buz kırıcı gemi inşa edilmesini kapsayan sözleşmeyi geçen yıl iptal etmişti.
Rusya’nın Ukrayna işgalinin başlamasının hemen ardından da Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’ndeki Nijnikamsk şehrinde bulunan etilen tesisi inşaatında Türk-Rus ortaklığı sona erdirilmişti. Yine aynı petrokimya şirketi olan SIBUR, Türk Gemont şirketi ile projeye devam etmeme kararı almıştı.
Nijnekamsk’ta EP-600 etilen tesisi inşası için 2020 yılında SIBUR ile Gemont arasında anlaşma imzalanmıştı. 10 Mart 2022 tarihinde ise Türk şirketin Nijnekamsk’taki ofisinde vergi soruşturması kapsamında FSB tarafından arama yapılmıştı.
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