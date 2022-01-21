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Ekonomi Türkiye'ye doğal gaz akışı yeniden başladı mı? İran'ın açıklaması yalan çıktı!
Ekonomi

Türkiye'ye doğal gaz akışı yeniden başladı mı? İran'ın açıklaması yalan çıktı!

İran, dün yaptığı açıklamayla "teknik arıza" nedeniyle Türkiye'ye 10 gün boyunca doğalgaz akışı sağlanamayacağını duyurmuştu. İran Petrol Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise doğalgaz akışının yeniden başladığı ifade edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk sektör temsilcileri ise İran'dan gaz akışının başlamadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 22:05:00 -
Türkiye'ye doğal gaz akışı yeniden başladı mı? İran'ın açıklaması yalan çıktı!

İki gündür Türkiye'de enerji gündemini meşgul eden konuların başında İran'ın Türkiye'ye uyguladığı gaz kesintisi geliyor. 10 gün boyunca Türkiye'ye gaz akışını keseceğini açıklayan İran, bugün yeniden gaz akışının başlatıldığını açıkladı. Ancak Türk sektör temsilcileri İran'dan akışının başlamadığını belirtti. Konuyla ilgili belirsizlik sürüyor.

BOTAŞ açıklama yayınlamıştı

Daha önce 20 Aralık'tan itibaren İran Milli Gaz Şirketi'nin (NIGC) teknik bir arızayı gerekçe göstererek Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzını 10 gün süreyle durdurduğu açıklanmıştı. Botaş'dan yapılan duyuruda "Ülkemize Gürbulak giriş noktasından İran Milli Gaz Şirketi (NIGC) tarafından sağlanan doğalgazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak 2021 itibarıyla azalmaya başlamış ve doğalgaz alımı Günlük Kontrat Miktarı'nın yaklaşık üçte biri seviyesine kadar düşmüştür. İran Milli Gaz Şirketi (NIGC) tarafından kuruluşumuza yapılan bildirimde teknik bir arıza gerekçe gösterilerek doğalgaz arzının mücbir sebep nedeniyle 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 günlük süreyle yapılamayacağı bildirilmiştir" denilmişti.

İran, sorunun Türkiye'den kaynaklandığını ileri sürüyor

İran merkezli haber ajansının İran Milli Gaz Şirketine (NIGC) dayanarak yaptığı haberde, Türkiye'ye gaz akışının yeniden başladığına dair açıklama yapılmıştı. İran tarafı sorunun Türkiye'den kaynaklandığı ve basınç yükselme istasyonlarının çalışmadığını ileri sürmüştü.

Sektör temsilcileri: İran'dan gaz akışı sağlanmıyor

Ancak enerji uzmanlarından edinilen bilgiye göre durumun farklı olduğu öğrenildi. Sektör uzmanları "Türkiye'ye, Gürbulak giriş noktasından İran'dan sağlanan doğal gazın alınması için kurulu bulunan tüm basınç yükseltme istasyonları çalışır durumda. Ancak, İran tarafından gerekli doğal gaz teslimat basıncı ve akış sağlanamıyor" değerlendirmelerinde bulunuyor.

 

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