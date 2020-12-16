Türkiye'ye destek yağıyor! Çin'den kritik açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi telefonda görüştü.

Görüşmede, Çavuşoğlu da Kovid-19 salgınını başarılı şekilde kontrol altına alan Çin'i tebrik etti ve Çin'in aşı araştırmaları ile geliştirmelerindeki başarılarını övdü.

Çin'in geliştirdiği aşıların güvenli ve etkili olduğuna inanan Türkiye'nin bu aşıların hızlı şekilde temin edileceğini kaydeden Çavuşoğlu, ülkesinin bu bağlamda Çin'le işbirliğini güçlendirme amacında olduğunu söyledi.

Türk Dışişleri Bakanı, Türk tarafının Türkiye ile Çin arasında diplomatik ilişki kurulmasının 50. yıl dönümü olan önümüzdeki seneyi, Çin'le işbirliğini derinleştirmek ve ikili ilişkileri geliştirmek için bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti.

Wang da, Çin ile Türkiye'nin bu yıl başından bu yana virüsle mücadele konusunda deneyimlerini paylaşarak tıbbi malzemelerin tedariki ve Kovid-19 aşısının üçüncü faz klinik denemeleri konularında yakın şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Wang, salgının ikinci dalgasının tüm dünyaya yayıldığı bu dönemde, Çin'in Türkiye salgını yenene kadar Türkiye halkının yanında durmaya devam etme niyetinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Çin aşısını satın alma kararının Çin'e olan güvenini yansıttığını ifade eden Wang, Çin'in lazım olan her an Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Wang, "Karşılıklı siyasi güven, iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ilişkisinin temelidir" dedi.

Dışişleri Bakanı, iki ülkenin liderlerinin de bu konuda daha önce defalarca görüş alışverişinde bulunduğunu ve birbirlerinin temel çıkarları ile önemli konular üzerinde karşılıklı anlayış ve destek üzerinde mutabık kaldıklarını sözlerine ekledi.

Çin ve Türkiye'nin terörle mücadele ve ulusal güvenlik ile istikrarı sürdürme başlıklarında ortak endişeleri paylaştığını söyleyen Wang, terörle mücadele konusunda iki tarafın da bariz "çifte standartlara" karşı çıkması gerektiğini ifade etti.

Doğu Türkistan İslami Hareketi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edildiğinin altını çizen Wang, bu grupla mücadelenin tüm ülkelerin sorumluluğu olduğunu ve Çin'in terörle mücadele konusunda Türkiye'yle daha derin işbirliği geliştirmek istediğini söyledi.

Türkiye'nin de terör mağduru olduğunu ve terörün tüm biçimleri ile terörle mücadelenin siyasallaştırılmasına karşı çıktığını belirten Çavuşoğlu da, ülkesinin ilgili uluslararası terör örgütlerini belirleyen BM Güvenlik Konseyi kararlarına sıkı sıkıya bağlı kalacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, Türk tarafının hiç kimsenin Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atmasına izin vermeyeceğini söyledi.