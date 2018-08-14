Türkiye’ye destek yağıyor

Almanya, İtalya ve Rusya ekonomimize başlatılan saldırılar karşısında direnç gösteren ülkemize destek mesajları yolladılar.

ALMANYA: İSTİKRARSIZLAŞMA KİMSEYE YARAMAZ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaşması kimsenin yararına değil” dedi. “Merkez Bankası’nın bağımsız olmasını sağlamak için her şey yapılmalı” diyen Merkel, “Almanya Türkiye’de ekonomik refah görmek istiyor. Bu bizim yararımıza” değerlendirmesinde bulunurken, Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de, Türkiye’nin ekonomik istikrarının Almanya’nın yararına olacağını belirterek, “Berlin durumu yakından izliyor” dedi.

İTALYA: TÜRKİYE İLE EL ELE VERİLMELİ

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi bölgesel ticaretin artarak devam etmesi için Türkiye ile el ele verilmesi gerektiğini dile getirdi. Milanesi, “Türkiye’de TL’nin durumu Euro gibi bir para birimi kullanmanın olumlu veya olumsuz olduğu konusunda hâlâ şüpheleri bulunanlar tarafından dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır” açıklamasını yaptı. İtalya Başbakanlık Müsteşarı Giancarlo Giorgetti de ülkesinin tıpkı Türkiye gibi bir ekonomik saldırıya uğrayabileceğine işaret ederek, saldırıya karşı her türlü önlemin alınması gerektiğini vurguladı.

RUSYA’DAN MİLLİ PARA BİRİMİ İLE TİCARET MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın; Çin, Rusya, İran ve Ukrayna gibi ülkelerle ticaretin milli para birimleri üzerinden yapılmasına dönük davetine Rusya’dan olumlu karşılık geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ticarette milli para birimlerinin kullanılmasıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekerek, “Rusya Türkiye ile de milli para birimleriyle ticaret arzu ediyor. Bu konuda çalışılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.