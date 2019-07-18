Türkiye’ye değer katıyor

Tamamı Türk mühendis ve yazılımcıları tarafından geliştirilen; arama motoru, e-posta hizmetleri, anlık mesajlaşma, TV ve müzik platformlarıyla Turkcell, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Turkcell’in dijital servisler stratejisini dört maddede özetledi. Geliştirdikleri dijital servislerle küresel rakiplere dahi yol gösterdiklerini ifade eden Tansuğ “Çalışmalarımızla sadece Türkiye’ye değil dünyaya hizmet veriyoruz. Bugün fiziksel yatırımımız olmayan ülkelerde müşterilerimiz var. Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen dijital servisleri 38 ülkeye ihraç ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz finansal değeri yüksek bu ihracat hamlesiyle Türkiye’den de dünya markaları çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.