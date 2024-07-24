Türkiye'ye çok önemli "FETÖ" uyarısı! Bunu yapmak, zorunluluk arz ediyor

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, kamudaki sorunların FETÖ kaynaklı olduğunu belirtti. Müderrisoğlu, 15 Temmuz sonrası legal görünümlü illegal yapıların kamuda yeniden analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. Yerel seçim sonrası FETÖ'nün yoğun sızma faaliyetlerine dikkat çeken yazar, kamu kurumlarının görev ve fonksiyon bazında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Müderrisoğlu, kapsamlı analizlerin zorunlu hale geldiğini ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Devletteki hemen her problem için "FETÖ üzerinden" peşin hükümlü veya kolaycı yorum yapma, yakıştırmada bulunma eğiliminin farkında olarak yazıyorum. Fakat… Bazı noktaları gözden kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum.

Olağan seyrindeki bir iş sürüncemede bırakılıyorsa…

Bir yargı kararı teamüllere aykırılık taşıyorsa…

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Adli kolluk elindeki yetkiyi kullanırken ana doğrultudan sapıyorsa…

Aynı nitelikteki iki olayda birbirine zıt idari ya da yargı kararı çıkıyorsa…

Üst makamları bilgilendirmede eksiklik veya çarpıtma varsa…

Belli bir idare veya kişi sistematik olarak çözüme kör düğüm atıyorsa… Bilin ki orada şüphe edilecek durumlar vardır.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kamuda, legal görünümlü illegal yapılara geçit verilmediğini hepimiz biliyoruz.

Ama bugün, yine ve yeniden kapsamlı analiz yapılmasını gerektiren bir dönemdeyiz!

Özellikle yerel seçim sonrası ortaya çıkan siyasi tabloyu, uzun vadeli emelleri için fırsata dönüştürmek isteyen unsurlara karşı teyakkuzda olunması gerekiyor. FETÖ'nün, bilhassa 2000'li yılların başından itibaren kurulan yeni kuruluşlara daha yoğun sızma faaliyetinde bulunduğu hesaba katıldığında, bu kurumlardan başlayarak tüm kamuya bir kez daha bakılması, görev ve fonksiyon bazında, hatta kişi bazlı çalışma yapılması, temenniden ziyade zorunluluk arz ediyor!"