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Türkiye'ye CAATSA tehdidi! S-400 ve F-35'leri...

ABD’nin Avrupa ve Avrasya ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini satın almaktan vazgeçmemesi halinde F-35 savaş uçaklarının Türkiye tarafından alımının tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

28 Haziran 2018 Perşembe 18:39
Türkiye'ye CAATSA tehdidi! S-400 ve F-35'leri...

Reuters’ın haberine göre önceki gün ABD Senatosu’na bilgi veren Wess Mitchell, Türkiye’nin S-400’ü satın alması halinde, ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen yıl yürürlüğe konan yaptırım yasasının kapsamına gireceğini ifade etti.

"CAATSA" adı verilen kanun, Rusya savunma sanayi ile iş yapan şirketleri cezalandırıyor. Senato’nun dış ilişkiler alt komisyonunda konuşan Mitchell, "S-400’ün satın alınmasının F-35 dahil olmak üzere Türkiye ile ABD arasında savunma-sanayi işbirliğinin geleceğini kaçınılmaz olarak etkileyeceğini her ortamda net şekilde ifade ettik" dedi.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 18:39
  1. abd
  2. rusya
  3. Türkiye
  4. f-35
  5. donald trump
  6. s-400
  7. wess mitchell
  8. DÜNYA Haberleri
  9. CAATSA

YORUM YAZ

  • HelalHelal5 sa önce
    Vermeyin beee. İhalarıda vermemiştiniz. Biz milletçek çalışır yine daha iyisini yaparız. Kendi göbek bağımzı kendimiz keserizzz...
  • HelalHelal5 sa önce
    Vermeyin beee. İhalarıda vermemiştiniz. Biz milletçek çalışır yine daha iyisini yaparız. Kendi göbek bağımzı kendimiz keserizzz...
  • DoktorDoktor5 sa önce
    gevuru BOYKOT. pissrail abd almanya cin hic fark etmez. küfür tek millet, tek care mille üretimbiz de bireyler olarak bu BOYKOTA destek olmaliyiz. Gevur mali tüketimini kisin.
  • AydınAydın7 sa önce
    ..uçağını da ..alçak ..adam ol
  • mutmainemutmaine10 sa önce
    kendini dünyanın jandarması yerine koyuyor ... herifler
  • ADB Defolur giderADB Defolur gider9 sa önce
    ABD bize F35 vermezse buralardaki kendi varligi tehlikeye girmez mi? Konusuyorlar iste.. Allah reise saglik versin. F22'leri bile verirler
  • halil45halil456 sa önce
    hergün tehdit hergün santaj ne bu ya
  • cihadcihad8 sa önce
    bu coniler net falan diyoda biz sözümüzü söyledik hala ayılamamışlar la olum bitti ister ver ister verme o uçakların alınmaması daha hayırlıdır bence altay ve diğer geliştirilen sanayimize destek olur ve yeni uçak projemizede
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