Türkiye'ye CAATSA tehdidi! S-400 ve F-35'leri...

Reuters’ın haberine göre önceki gün ABD Senatosu’na bilgi veren Wess Mitchell, Türkiye’nin S-400’ü satın alması halinde, ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen yıl yürürlüğe konan yaptırım yasasının kapsamına gireceğini ifade etti.

"CAATSA" adı verilen kanun, Rusya savunma sanayi ile iş yapan şirketleri cezalandırıyor. Senato’nun dış ilişkiler alt komisyonunda konuşan Mitchell, "S-400’ün satın alınmasının F-35 dahil olmak üzere Türkiye ile ABD arasında savunma-sanayi işbirliğinin geleceğini kaçınılmaz olarak etkileyeceğini her ortamda net şekilde ifade ettik" dedi.