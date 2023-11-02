Türkiye'ye bir rakip daha! Ruslar için ücretsiz yaptılar

Güney Asya ülkesi daha fazla turist çekebilmek için 7 Kasım'dan itibaren Rusya dahil 7 ülkenin vatandaşlarına vizeyi ücretsiz yapacak.

Sri Lanka Turizm Geliştirme Kurumu, Rusya dahil yedi ülke için ücretsiz vize programının Göçmenlik ve Göçmenlik Dairesi’nin resmi yayın organında yayınlanmasından sonra yürürlüğe gireceğini söyledi. Daily Mirror’ın haberine göre bunun 7 Kasım’da gerçekleşmesi bekleniyor.

Habere göre Sri Lanka vizesi Hindistan, Rusya, Çin, Malezya, Japonya, Endonezya ve Tayland vatandaşlarına ücretsiz olarak verilecek. Ücretsiz rejim 31 Mart 2024 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

Kolombo’da konuşan Sri Lanka Turizm Geliştirme Kurumu Başkanı Priyantha Fernando, Sri Lanka’ya en fazla turist gönderen üç ülke olan Hindistan, Rusya ve Çin’in ilk etapta listede yer aldığını söyledi. Tayland, Malezya, Japonya ve Endonezya’nın ise neden listeye eklendiğinin açık olmadığını söyledi.

Bu ülkelerin listeye eklenmesinden önce onlarla herhangi bir istişarede bulunulmadığını söyledi.

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Bu yılın ilk dokuz ayında Hindistan’ın toplam turist girişleri içindeki payı yüzde 19,7 olurken, Rusya yüzde 13 ve Çin yüzde 4,6’lık bir paya sahip oldu.

Ekim ayında (ayın 29’una kadar) 102 bin 423 yabancı ziyaretçi ülkeye gelirken, yılın başından bu yana toplam bir milyon 118 bin 679 turist ülkeyi ziyaret etti.(Gazetem.ru)