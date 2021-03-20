‘Türkiye’ye beyin göçü’nde ikinci çağrıya çıkıldı

Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’nın ilk çağrısına 152’si Türk vatandaşı, 91’i yabancı uyruklu olmak üzere 243 araştırmacının başvurduğunu belirten Varank, bu başvurular sonucunda, 74’ü teknik bilimler, 18’i yaşam bilimleri, 16’sı temel bilimler, 12’si sosyal ve beşeri bilimler ve 7’si sağlık bilimleri alanında olmak üzere, 21 farklı ülkeden 127 çok üst düzey araştırmalar yapan lider araştırmacıyı ülkeye kazandırdıklarına dikkati çekti. Varank, oldukça başarılı sonuçlar elde edilen bu iki programa genç araştırmacıları da dahil ederek şimdi yeni çağrılara çıktıklarını belirterek, Uluslararası Lider Araştırmacılar ve yeni başlatılan Uluslararası Genç Araştırmacılar Programları ile bu yıl en az 100 lider veya gelecek vadeden genç araştırmacıyı daha ülkenin bilim ekosistemine dahil etmeyi hedeflediklerini aktardı. TÜBİTAK’ın çağrısıyla Türkiye’ye gelecek lider veya genç araştırmacılara burs, aile yaşam gideri, sağlık sigortası ve yol desteği gibi mali teşviklerin yanında 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği vereceklerine dikkati çeken Varank, “Ayrıca bu program kapsamında, uluslararası lider araştırmacılarımıza 1 milyon lira, uluslararası genç araştırmacılarımıza da 500 bin lira araştırma başlangıç ödeneği imkanı tanıyoruz. Yine aynı şekilde, halihazırda ülkemizde ikamet eden araştırmacılar için başlattığımız yeni programla, ulusal lider araştırmacılar için 1 milyon lira, ulusal genç araştırmacılar için de 750 bin liraya kadar Ar-Ge destek teşvik paketi sunuyoruz” dedi.

Başvuru yapmaya çağırdı

Varank, Türk veya yabancı dünyadaki tüm bilim insanlarını TÜBİTAK’ın başlattığı çağrılara başvuru yapmaya, araştırmalarını Türkiye’de sürdürmeye davet ederken, “İlk çağrıda ülkemize kazandırdığımız parlak beyinler gibi bu sefer de çok değerli isimleri ülkemize kazandıracağız. Ben buna yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.