Türkiye'ye Bayraktar TB2 SİHA teşekkürü
Maldivler Cumhurbaşkanı Dr. Mohammed Muizzu, Bayraktar TB2 SİHA’ların tedarikinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
BAYKAR tarafından milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA)’nın yeni kullanıcısı, Maldivler oldu. Geçtiğimiz saatlerde Mafar Uluslararası Havalimanı’nda, Bayraktar TB2 SİHA’ların Maldivler Hava Kuvvetleri envanterine girişi sebebiyle tören düzenlendi.
Törende konuşan Maldivler Cumhurbaşkanı Dr. Mohammed Muizzu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ülkenin askeri yeteneklerinin geliştirilmesine yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti. Sri Lanka yakınlarında ilk İHA tabanlı deniz gözetlemesinin gerçekleştirildiğine değinen Cumhurbaşkanı Muizzu, bu konuda en büyük desteği Türkiye Cumhurbaşkanı’nın verdiğini söyledi. Muizzu, Türkiye’den şu anda üç adet SİHA tedarik edilmesine rağmen, Türkiye’nin Sri Lanka ile yakınlığı sayesinde gelecekte SİHA sayısının artırılacağını söyledi.
BAYKAR, şu ana kadar 33 ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ve 9 ülkeye ise AKINCI TİHA ihracatına yönelik sözleşme imzaladı. Şu ana kadar 34 farklı ülkeyle ihracat sözleşmesine imza atan BAYKAR, 600 adede yakın Bayraktar TB2 SİHA’nın üretimini gerçekleştirdi. BAYKAR’ın Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA ihracatları, ASELSAN ve Roketsan’ın da ciddi ihracat girdileri elde etmelerine olanak sağlıyor.
ASELSAN tarafından bahsi geçen hava araçları için elektro-optik ve radar sensör sistemleri geliştirilirken, Roketsan ise çok çeşitli miktarlarda mühimmatın üretimini gerçekleştirmiş durumda.
Temel uçuş performans kriterleri
ÖNE ÇIKAN VİDEO
18,000 Feet Operasyonel İrtifa
27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
25.000 Feet Maksimum İrtifa
Gelişmiş Özellikler
Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
Teknik Özellikler
Haberleşme Menzili: <300 km
Seyir – Maksimum Hız: 70 knot – 120 knot
Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg
Faydalı Yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar
Faydalı Yük – Mühimmatlar: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat
Yakıt Kapasitesi / Tipi: 300 Litre / Benzin
Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
Maksimum Kalkış Ağırlığı: 700 kg
Havada Kalış: 27 Saat
Kanat Açıklığı: 12 mt.
Yükseklik: 2.2 mt.
Uzunluk: 6.5 mt.
İtki Tipi: 105 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor
Operasyonel – Maksimum İrtifa: 18.000 feet – 25.000 feet