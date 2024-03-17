Türkiye'ye Bayraktar TB2 SİHA teşekkürü

BAYKAR tarafından milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA)’nın yeni kullanıcısı, Maldivler oldu. Geçtiğimiz saatlerde Mafar Uluslararası Havalimanı’nda, Bayraktar TB2 SİHA’ların Maldivler Hava Kuvvetleri envanterine girişi sebebiyle tören düzenlendi.

Törende konuşan Maldivler Cumhurbaşkanı Dr. Mohammed Muizzu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ülkenin askeri yeteneklerinin geliştirilmesine yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti. Sri Lanka yakınlarında ilk İHA tabanlı deniz gözetlemesinin gerçekleştirildiğine değinen Cumhurbaşkanı Muizzu, bu konuda en büyük desteği Türkiye Cumhurbaşkanı’nın verdiğini söyledi. Muizzu, Türkiye’den şu anda üç adet SİHA tedarik edilmesine rağmen, Türkiye’nin Sri Lanka ile yakınlığı sayesinde gelecekte SİHA sayısının artırılacağını söyledi.

BAYKAR, şu ana kadar 33 ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ve 9 ülkeye ise AKINCI TİHA ihracatına yönelik sözleşme imzaladı. Şu ana kadar 34 farklı ülkeyle ihracat sözleşmesine imza atan BAYKAR, 600 adede yakın Bayraktar TB2 SİHA’nın üretimini gerçekleştirdi. BAYKAR’ın Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA ihracatları, ASELSAN ve Roketsan’ın da ciddi ihracat girdileri elde etmelerine olanak sağlıyor.

ASELSAN tarafından bahsi geçen hava araçları için elektro-optik ve radar sensör sistemleri geliştirilirken, Roketsan ise çok çeşitli miktarlarda mühimmatın üretimini gerçekleştirmiş durumda.

Temel uçuş performans kriterleri

ÖNE ÇIKAN VİDEO

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

25.000 Feet Maksimum İrtifa

Gelişmiş Özellikler

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

Teknik Özellikler

Haberleşme Menzili: <300 km

Seyir – Maksimum Hız: 70 knot – 120 knot

Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg

Faydalı Yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar

Faydalı Yük – Mühimmatlar: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

Yakıt Kapasitesi / Tipi: 300 Litre / Benzin

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 700 kg

Havada Kalış: 27 Saat

Kanat Açıklığı: 12 mt.

Yükseklik: 2.2 mt.

Uzunluk: 6.5 mt.

İtki Tipi: 105 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor

Operasyonel – Maksimum İrtifa: 18.000 feet – 25.000 feet