Türkiye'ye bal gibi haber! Sıralamadaki yerimiz belli oldu

Türkiye, bal üretiminde dünyada ikinci sırada.

Dünyadaki çam balı üretiminin yüzde 90’ı da Türkiye’de gerçekleşiyor.

2003 yılından bugüne kadar hayvancılık desteklemeleri kapsamında, aracılığa toplam 1 milyar TL harcandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bal üretimi ile ilgili bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden şöyle paylaştı:

Bal gibi üretim ile dünyada ikinciyiz. 2002'den günümüze yüzde 122 artışla kovan sayımızı 9,2 milyona çıkardık. Desteklerimizle üreticimizin gücüne güç, bereketine bereket kattık.

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"Türkiye dünya ballı bitkiler florasının yüzde 75’ine sahip"

Bakan Yumaklı, bugün Türkiye Arıcılık Haritası ile ilgili açıklamasında Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi konum ve biyoçeşitlilik dolayısıyla dünya ballı bitkiler florasının yüzde 75’ine sahip olduğunu bildirdi.

Türkiye Arıcılık Haritası hizmette

Son 22 yılda arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin artırılması amacıyla çok sayıda projenin hayata geçirildiğini anımsatan Yumaklı, bu kapsamda, Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün hizmete sunduğu Türkiye Arıcılık Haritası internet sitesinin (https://aricilikharitasi.tarimorman.gov.tr/) üreticiler için önemli bir dijital rehber olduğunu vurguladı.

Bal üretiminin 2002'den bu yana geldiği nokta:

2002'de 74 bin ton bal üretimi gerçekleştirildi ve 4,1 milyon arılı kovan mevcudiyeti vardı.

2023 yılında 115 bin ton bal üretimi gerçekleştirildi ve 9,2 milyon arılı kovan sayısına ulaşıldı.

2022 yılında 750 olan bal ormanı sayısı, 2023 yılında 796'ya ulaştı.

Bal ormanlarındaki kovan sayısı 1 milyon 6 bin 183'e yükseldi.

Ülkemizde coğrafi işaret alan 29 adet tescilli bal çeşidi bulunuyor, 27 bal çeşidi de başvuru aşamasında tescil almayı bekliyor.

En fazla kovana sahip iller:

Ordu, İzmir, Muğla, Mersin ve Adana.