  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu adam, Cumhurbaşkanı mı olacaktı?

İsrail’e verdiği desteği Türklerden çıkartıyor Starbucks'taki fiyat artışı dudak uçuklattı! Artık Starbucks’a gitmeyi düşünmüyorum

“Şımarığım biraz” deyip katil olmuştu: Ödül gibi ceza!

'Altında kıyamet kopmadan fırsatı değerlendirin!'

Kibirde İmamoğlu’nu aratmıyor! Davutoğlu: "Ben başarılıyım, parti başarısız"

Ağır hasarlı binadan neler çıktı... “Korumaya alınsın”

2 bin FETÖ’cü ‘aklanacak’ Türkiye’de FETÖ davalarına bakan hakim ve savcılara baskı var

DEM Partili Çiçek Otlu’nun kardeşi terörist çıktı! Para transferi tespit edildi

'Hamas ile İsrail arasında anlaşma ihtimali neredeyse sıfır!'

Çin, Uzaya Bilinmeyen Bir Nesne Fırlattı! Ne olduğunu kimse bilmiyor
Ekonomi Türkiye'ye bal gibi haber! Sıralamadaki yerimiz belli oldu
Ekonomi

Türkiye'ye bal gibi haber! Sıralamadaki yerimiz belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-06 12:39:49 - 2024-05-06 12:39:48
Türkiye'ye bal gibi haber! Sıralamadaki yerimiz belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye'nin 2002 yılından beri bal üretimindeki geldiği noktaya dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye, bal üretiminde dünyada ikinci sırada.

Dünyadaki çam balı üretiminin yüzde 90’ı da Türkiye’de gerçekleşiyor.

2003 yılından bugüne kadar hayvancılık desteklemeleri kapsamında, aracılığa toplam 1 milyar TL harcandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bal üretimi ile ilgili bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden şöyle paylaştı:

Bal gibi üretim ile dünyada ikinciyiz. 2002'den günümüze yüzde 122 artışla kovan sayımızı 9,2 milyona çıkardık. Desteklerimizle üreticimizin gücüne güç, bereketine bereket kattık.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Türkiye dünya ballı bitkiler florasının yüzde 75’ine sahip"

Bakan Yumaklı, bugün Türkiye Arıcılık Haritası ile ilgili açıklamasında Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi konum ve biyoçeşitlilik dolayısıyla dünya ballı bitkiler florasının yüzde 75’ine sahip olduğunu bildirdi.

Türkiye Arıcılık Haritası hizmette

Son 22 yılda arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin artırılması amacıyla çok sayıda projenin hayata geçirildiğini anımsatan Yumaklı, bu kapsamda, Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün hizmete sunduğu Türkiye Arıcılık Haritası internet sitesinin (https://aricilikharitasi.tarimorman.gov.tr/) üreticiler için önemli bir dijital rehber olduğunu vurguladı.

Bal üretiminin 2002'den bu yana geldiği nokta:

2002'de 74 bin ton bal üretimi gerçekleştirildi ve 4,1 milyon arılı kovan mevcudiyeti vardı.

2023 yılında 115 bin ton bal üretimi gerçekleştirildi ve 9,2 milyon arılı kovan sayısına ulaşıldı.

2022 yılında 750 olan bal ormanı sayısı, 2023 yılında 796'ya ulaştı.

Bal ormanlarındaki kovan sayısı 1 milyon 6 bin 183'e yükseldi.

Ülkemizde coğrafi işaret alan 29 adet tescilli bal çeşidi bulunuyor, 27 bal çeşidi de başvuru aşamasında tescil almayı bekliyor.

En fazla kovana sahip iller:

Ordu, İzmir, Muğla, Mersin ve Adana.

Pakdemirli: Siirt’te bal üretimi yüzde 422 arttı
Pakdemirli: Siirt’te bal üretimi yüzde 422 arttı

Ekonomi

Pakdemirli: Siirt’te bal üretimi yüzde 422 arttı

Şehirde kuraklığın bal üretimini düşürmesinden endişe ediliyor
Şehirde kuraklığın bal üretimini düşürmesinden endişe ediliyor

Aktüel

Şehirde kuraklığın bal üretimini düşürmesinden endişe ediliyor

Bal üretiminin zirvesindeydi! Bu yıl rekolte düştü
Bal üretiminin zirvesindeydi! Bu yıl rekolte düştü

Yaşam

Bal üretiminin zirvesindeydi! Bu yıl rekolte düştü

Sıcaklıklar bal üretimini vurdu!
Sıcaklıklar bal üretimini vurdu!

Ekonomi

Sıcaklıklar bal üretimini vurdu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23