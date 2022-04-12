Türkiye’ye ambargo Batı’yı hizaya getirdi

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Erdoğan liderliğindeki Türkiye’yi diz çöktürmeye yönelik ambargoları fayda vermeyen Batılı ülkeler, ileri teknoloji ürünü olan askeri teçhizatların kendi ülkemizde üretilmeye başlamasıyla panikledi. Muadillerinden daha üstün kabiliyetli insansız hava araçları, elektronik savaş sistemleri, hava savunma sistemleri, güdümlü füzeler, roketler, topçular, havanlar, tabancalar, tüfekler, termal kameralar ve eğitim ekipmanları gibi birçok askeri üründe yerli üretime geçerek güçlenen Türkiye’nin karşısında ABD, İngiltere, Kanada, Fransa ve İtalya uyguladıkları askeri ve ekonomik ambargolarda geri adım atmaya başladı.

İş birliği için sıraya girdiler

Daha önce bize vize kısıtlaması uygulayan ve misliyle karşılık alınca bunu kaldıran ABD, yeni tip F-16’ların Türkiye’ye satışı ve mevcutların modernizasyonu için Kongre’de ilk adımı attı. İngiltere, uyguladığı ihracat kısıtlamalarını tamamen kaldırdı. Türk SİHA’larına lens ihracına ambargo koyduktan sonra savunma şirketi iflas eden Kanada’da kısıtlamayı kaldırmak için düğmeye bastı. SAMP/T hava savunma sisteminin üretilmesi projesinden Türkiye’yi çıkardıktan sonra hiçbir adım atamayan Fransa ile İtalya, çalışmanın yeniden başlaması için Ankara’ya geldi. NATO eksenindeki ülkelerin, ROKETSAN’ın SİHA’lar için ürettiği yüksek vuruş hassasiyetli lazer güdümlü akıllı mühimmatlardan MAM-L ve MAM-C’nin üretiminin durması için ise Türkiye’ye bu füzelerin maliyetlerinin bile altında bedellerle benzer ürün satış teklifleri sunduğu öğrenildi.

Diz çöktüremeyince diz çöktüler

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan Güvenlik Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, şunları dile getirdi: “Masabaşı oyunlarla Türkiye’ye bir anda ambargo uygulamaları nasıl tesadüf değilse, toplu şekilde ambargoları kaldırmaları da tesadüf değil. Küresel merkezli emperyalist ve Siyonist kadrolar bunlar. O ambargoları, Türkiye’yi durdurmak adına yapılmıştı. Ambargo sonrasında onların beklediği; köşeye sıkışan, projelerden vazgeçen ve teslimiyet içinde olan bir Türkiye tablosuydu. Ama bu olmadı. Türkiye onlarla düşman da olmadan hem kendine yeni alternatifler üretti hem de yerli üretimlerle onların bize satmadığı ürünlerden çok daha iyilerini hayata geçirdi. Çünkü bu şekilde geri adım attıramadılar, durduramadılar, diz çöktüremediler, politikalarını değiştiremediler. Kafkasya’da, Suriye’de, Akdeniz’de süreci kendi istediğimiz noktaya getirdik ve kararlılıkla da sürdürüyoruz. Türkiye’nin bu pozisyondaki yerini gören Batı, yeni yol haritası belirleme arayışına girdi. Kaybeden kendileri olacağı için Türkiye’ye yanaşıp yeniden ilişki kurmayı tercih ettiler. Türkiye baştan beri bunu savunuyordu. ‘Gelin kaynakları beraber kullanalım’ anlayışını ortaya koyuyordu. Ama karşı tarafın derdi üzüm yemek olmadığı için hep bağcı dövmenin yollarını aradı. Türkiye tehdit ve handikapları başarıyla bertaraf etti. Çünkü Türkiye akıl ve karakter sahibi bir ülke. Tabii ABD F-16 verecek diye biz milli muharip uçağımızı yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz eninde sonunda kendi uçağımızı da, kendi hava savunma sistemimizi de kuracağız ve ne S-400’e ne F-35’lere asla muhtaç kalmayacağız.”

Ambargo kaldırmak yetmez

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Emk. Kd. Albay Mithat Işık ise şunları ifade etti: “Türkiye’nin zayıflatılmasının dünya barışı için tehlikeli olduğu ortaya çıktı. ABD’nin etkisinde olarak bu tavırları alan ülkeler hatalarını anladılar. Ancak ambargoların kaldırılması yetmeyecektir. Doğu Akdeniz, Suriye ve diğer alanlarda Türkiye’nin lehine geri adım atmaları gerekmektedir. ABD’nin hâlâ PKK/YPG’ye silah veriyor olması, bunların fırsat bulduklarında kullanılması, Fırat’ın doğusundaki hava sahasını kontrol etmesi gibi konularda da strateji değişikliğine gidilmelidir. Üç kuruşluk PKK/YPG için Türkiye gibi büyük, güçlü ve stratejik devleti kaybetmenin yanlışını göreceklerdir umarım.. Türkiye’nin ürettiği TB2 SİHA’ların hem hacim olarak küçük olması hem de etkili olmaları Karabağ savaşı ve Ukrayna’da dikkat çekti. Türkiye’ye birtakım olumsuz tavırlar alan bu ülkelerin geri adımı önemli. Ama ABD’nin hâlâ PKK/YPG’ye silah veriyor olması, bunların fırsat bulduklarında kullanılması, Fırat’ın doğusundaki hava sahasını kontrol etmesi konusunda strateji değişikliğine gitmelidir.”